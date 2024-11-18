"По моей информации, Буткевич готов выделить 5 миллионов валюты на зимние трансферы Полесья. Не жалеет владелец денег на клуб, надо отдать должное. Лишь бы это давало результат, тогда вопросов не будет. Чтобы это не выглядело каким-то "разводняком", потому что иногда так кажется.

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Под Ашура покупали Майсурадзе, который, по моей информации, обошелся Полесью в 1 млн 100 тысяч валюты. Сейчас слухи, доходящие до меня, утверждают, что Майсурадзе будет выставлен на трансфер. Купить за такие деньги очень легко, а вот продать – это искусство, которому нужно учиться.

Также на дверь укажут Луиферу, за которого заплатили примерно как за Майсурадзе. Он не был основным в последних матчах команды Ашура. Вратарю Кудрику готовы предоставить статус свободного агента уже зимой, хотя у него контракт до конца сезона. Контракты с Поспеловым и Кушниренко не планируют продлевать, срок их соглашений истекает в конце этого года, поэтому они покинут клуб в конце декабря.

Назревает и трансфер Макуана. Когда-то любимец президента, но дисциплина подводит. По моей информации, он уйдет в аренду в Карпаты. Между этими двумя клубами прослеживается тесная связь", – заявил Игорь Бурбас.

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