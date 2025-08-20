В четверг, 14 августа, житомирское Полесье сыграет первый матч против итальянской Фиорентины за право попасть в основной этап Лиги конференций. Команды выйдут на газон Tatran Arena в словацком Прешове, где житомиряне вынуждены принимать своих соперников в еврокубках. Стартовый свисток матча раздастся в 21:00 по киевскому времени.

Где смотреть Полесье – Фиорентина? В Украине матч будет транслироваться в прямом эфире на ресурсах UPL.TV. В частности, игру можно будет посмотреть на Киевстар ТВ и подобных ресурсах, просто имея на них зарегистрированный аккаунт.

Полесье и Фиорентина никогда не встречались на футбольном поле до этого. Но "фиалки" противостояли другим украинским командам – Динамо и Днепру. Киевлян Фиорентина трижды выбивала из еврокубков, в последний раз это произошло в Лиге Европы 2014/15, когда за итальянцев феерил Мохамед Салах. Также "фиолетовые" побеждали Днепр трижды, расписав одну ничью. В общем, статистика украинских клубов против Фиорентины неутешительна: 6 поражений, 4 ничьи и ноль в графе побед.

