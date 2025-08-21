Именно ради таких матчей дети и идут в клубные академии. Именно такие поединки превращают футбольные карьеры в легенды, и именно таких игр не хватает нашей молодежи. Можно сколько угодно критиковать проект Полесья, подшучивать над менеджментом и вспоминать тренерские неудачи, но дойти до битвы с Фиорентиной за еврокубки – это сильно. Обидно только, что "фиалки" не могут приехать в Житомир, однако когда-то все будет.

Полесье – Фиорентина: где смотреть матч команды Ротаня в плей-офф Лиги конференций

Задача-минимум уже выполнена, хотя неделю назад "волки" едва не опозорились второй раз за сезон. Разгромив венгерский Пакш в первой встрече (3:0), подопечные Руслана Ротаня горели 0:2 уже на старте второго тайма. Еще один гол – и дошло бы до овертаймов, если бы не хуже. Хотя в целом Полесье играло неплохо. Гораздо лучше, чем резервисты с Колосом (0:1) или полурезерв с ЛНЗ (0:2).

Три подряд поражения остудили горячие головы, которые после трех подряд побед пророчили житомирянам битву за чемпионство. Этот проект перестраивается и учится новым требованиям, поэтому пробуксовки на старте является нормальным явлением. Сейчас больше хочется говорить о феерическом прогрессе универсала Крушинского, о хорошем вертикальном футболе и эффективной игре в зонах завершения – туда прибегают даже центрхавы.

Было бы круто, если бы эти и другие добродетели сработали хотя бы в одном матче против Фиорентины. А почему нет? Теперь "фиалки" – мегагранд, а наши футболисты для нее то же самое, что и Санта-Колома для житомирян. Андердог в таких противостояниях часто создает сенсации на голом кураже.

Тем более, что в составе "волков" есть аж три представителя сборной Украины (Гуцуляк, Назаренко, Михайличенко). Филиппов выступал в Бельгии, а Леднев с Андриевским играли в группе ЛЧ. Бабенко и ряд других экс-днепровцев выступали играли в плей-офф Лиги конференций. Словом, у нас тоже есть кем похвастаться.

Именно с таким подходом житомиряне должны выходить на команду, которая в последних трех розыгрышах Лиги конференций имела два финала и полуфинал. Именно о своем статусе сборников надо помнить, когда будешь играть против Де Хеа, Джеко, Мойзе Кина, Госенса, Бельтрана, Иконе, Соттиля, Фаджоли или Гудмундссона. А еще можно вспомнить, что правый фулбек Додо когда-то выступал в УПЛ – а значит можно засветиться и переехать в топ-лигу, как экс-фулбек Шахтера.

Возглавляет эту банду Стефано Пиоли, которого горе-инсайдеры сватали в Металлист 1925. Бывший тренер Милана без особого успеха работал в Милане, а сейчас заменил Винченцо Итальяно – именно с этим связаны последние успехи клуба. Флорентийцы тоже будут перестраиваться под новые требования, а в новом сезоне они не сыграли ни одного официального матча.

Когда, как не сейчас побеждать Фиорентину? Если бы так произошло, то Ротань отомстил бы "фиалкам" за поражение в Лиге Европы в 2013 году. Тогда капитан Днепра дважды уступил со счетом 1:2, хотя и ассистировал на Артемио Франки под гол Коноплянки. Настало время вендетты – благо, под руководством Руслана Петровича играет куча воспитанников сине-бело-голубой академии.

Кадровая ситуация

Травмированы: Тейлор – Куаме

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Полесье – Фиорентина

Полесье: Кудрик – Кравченко, Чоботенко, Сарапий, Крушинский – Бабенко – Гуцуляк, Андриевский, Леднев, Назаренко – Филиппов

Фиорентина: Де Хеа – Комуццо, Пограчич, Раньери – Додо, Зом, Фаджоли, Гудмундссон, Госенс – Джеко, Кин

Прогноз "Футбол 24" – Полесье забьет и не потерпит разгрома

Возможно, Полесью действительно повезет сотворить сенсацию. А почему бы и нет? Стефано Пиоли только начинает официальные матчи – а они всегда не такие, как спарринги на сборах. Лидеров надо приберечь до старта Серии А, а Де Хеа всегда чередовал гениальные сейвы с глупыми привозами. В конце концов, и житомиряне не аматоры.

Учитывая все факторы, можно даже надеяться на гол в исполнении "волков". А еще почему-то не верится в разгром Полесья – хотя бы в первой игре, в Словакии, команда должна собраться и дать бой. Терять нечего, а покуражиться в свое удовольствие против суперзвезд можно – а может и засветиться перед скаутами Серии А.

