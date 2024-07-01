Минай на официальном сайте сообщил, что Сергей Корнийчук присоединился к Полесью, а контракт вступил в силу с 1 июля этого года.

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Согласно информации Transfermarkt, защитник обошелся "полесским волкам" в 100 тысяч евро, а контракт рассчитан на 3 года.

Заметим, что Корнийчук присоединился к Минаю только в феврале этого года, успел сыграть в 11 матчах и забить 1 гол.

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