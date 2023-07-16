Житомирский клуб рассчитывает сыграть свой поединок против Вереса на домашнем стадионе.

УПЛ обнародовала график первого тура. Полесье в своем стартовом поединке в УПЛ должно сыграть на выезде против Вереса.

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Впрочем, Полесье обратилось к Вересу – житомиряне очень хотят провести первую игру в УПЛ дома, сообщает журналист Владимир Зверов.

Отмечается, что ровенский клуб согласился, поэтому поединок 1-го тура УПЛ Верес – Полесье сыграют именно в Житомире.

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