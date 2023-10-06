Полесье в рамках 10 тура чемпионата Украины принимает киевское Динамо. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 10-го тура УПЛ 2023/24 Полесье – Динамо начнется в 15:00 по киевскому времени. Встреча доступна для бесплатного просмотра MEGOGO и Setanta Sports. В случае победы подопечные Мирчи Луческу вернутся в топ-3 УПЛ.

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Андрей Ярмоленко не сможет сыграть из-за повреждения. Житомирянам не сможет помочь Никита Кравченко, арендованный у Динамо. Киевляне не дали разрешения выйти в матче против себя.

Стартовые составы

Полесье: Бойко – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Морозко, Крушинский – Кушниренко, Танковский, Козак – Макуана, Ариэльсон.

Динамо: Бущан – Тымчик, Сирота, Дячук, Дубинчак – Бражко, Андриевский, Буяльский, Караваев, Волошин – Ванат.

Полесье – Динамо: анонс матча УПЛ