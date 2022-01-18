Полесье близко к трансферу еще одного игрока Шахтера
15:21 - Читати українською
Вратарь Шахтера Олег Кудрик, скорее всего, продолжит карьеру в житомирском Полесье.
Кудрик после ухода из Мариуполя уехал на зимние сборы с Полесьем, информирует Tribuna.
Будковский официально перешел в Полесье
Клуб официально не сообщал о приходе голкипера, который находится в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро. Полесье ранее подписало форварда Шахтера Владислава Вакулу и усилилось нападающим Филиппом Будковским.
За свою карьеру Кудрик успел поиграть за Шахтер (2 матча за основную команду), а также Львов и Мариуполь.
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