Вратарь Шахтера Олег Кудрик, скорее всего, продолжит карьеру в житомирском Полесье.

Кудрик после ухода из Мариуполя уехал на зимние сборы с Полесьем, информирует Tribuna.

Будковский официально перешел в Полесье

Клуб официально не сообщал о приходе голкипера, который находится в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро. Полесье ранее подписало форварда Шахтера Владислава Вакулу и усилилось нападающим Филиппом Будковским.

За свою карьеру Кудрик успел поиграть за Шахтер (2 матча за основную команду), а также Львов и Мариуполь.

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