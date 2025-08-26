Полесье ведет переговоры по переходу Владимира Шепелева, сообщает инсайдер Игорь Бурбас. В подписании игрока лично заинтересован главный тренер "волков" Руслан Ротань.

Последние полгода Шепелев работал с Ротанем в Александрии. Летом игрок покинул клуб после завершения срока действия контракта. Всего полузащитник провел 13 поединков за в составе "горожан", забил 1 гол и отдал 1 ассист.

По информации источника, Владимир был близок к переходу в один из чешских клубов, но изменил свое решение. Шепелев известен по игре за киевское Динамо, в котором он выступал с 2017 по 2025 год.

