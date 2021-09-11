Украина, Первая лига, 8-й тур

Полесье – Прикарпатье – 2:0

Голы: Шастал, 57, 59

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Обе команды довольно удачно провели предыдущие два тура, добыв по две победы, поэтому не планировали сбавлять обороты. Первый тайм прошел в упорной борьбе и голов не принес. Зато после перерыва хозяевам удалось распаковать ворота Прикарпатья. Андрей Власюк получил сферу в центре поля, протащил ее по правому флангу к углу штрафной и зряче навесил на дальнюю штангу, где уже дежурил Дмитрий Шастал. Экс-полузащитнику Александрии оставалось только подставить ногу.

Через две минуты Денис Янаков получил заброс из центра поля, ворвался в штрафную и в борьбе с защитником, сумев удержаться на ногах, прострелил на набегающего Шастала. Дмитрий уже в падении переправил круглого мимо голкипера ивано-франковцев. Прикарпатье долго приходило в себя, однако так и не смогло забить хотя бы гол престижа. Зато хозяева могли забить и третий мяч: Максим Андрущенко уже в добавленное время разрядил свою пушку из-за пределов штрафной – сфера попала в крестовину ворот.

Победа позволила команде Калитвинцева набрать 15 очков и подняться на третью строчку турнирной таблицы Первой лиги, Прикарпатье с 10 пунктами осталось восьмым.

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