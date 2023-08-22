"15 августа Полесье провело опрос относительно обновления логотипа клуба. 60% респондентов проголосовали за сохранение старого логотипа, но 40% болельщиков выступили за его обновление.

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После обсуждения результатов голосования клуб принял компромиссное решение: в ближайшее время мы объявим конкурс на разработку нового логотипа ФК Полесье. Лучшие работы будут отбирать члены компетентного жюри. После завершения конкурса будет объявлено еще одно голосование: клуб попросит болельщиков рассмотреть три новых варианта эмблемы, а также действующую эмблему клуба", – сообщает пресс-служба "зелено-желтых".

Напомним, футбольная команда в Житомире была основана в 1959 году и существовала под разными названиями до 2005-го. Возрождение состоялось в 2016-м, а исторический выход в УПЛ – в 2023 году.

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