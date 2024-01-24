"Футбольный клуб Полесье выражает благодарность всем болельщикам, кто прислал свою работу, кто участвовал в голосовании, кто был неравнодушным к выбору новой эмблемы нашего клуба. Заметили большой интерес и энтузиазм фанов к изменению эмблемы, как символа еще одного шага в развитии команды.

Клуб принял решение об открытом конкурсе по изменению эмблемы. Целью конкурса было предоставление возможности каждому болельщику приобщиться к открытому соревнованию – в виде изготовления конкурсной работы, высказывания своего мнения или отданного голоса за один из вариантов эмблемы. Мы получили 128 конкурсных работ, а в голосовании приняли участие 8 тысяч болельщиков.

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За последние 10 дней конкурса мы заметили резкие изменения в голосовании. Три варианта (старая эмблема и два новых варианта) сравнялись в процентном соотношении голосов, впоследствии резко и поочередно каждый набирал дополнительные голоса. Изменения процентов имели характер неестественного влияния на голосование со стороны посторонних лиц.

Благодаря конкурсу клуб имел возможность увидеть тенденции в общественном мнении, проанализировать фидбек фанов и сделать выводы. Клуб использует приобретенные знания и экспертизу от конкурса и закажет изготовление новой эмблемы у креативного агентства с большим авторитетом в Украине.

Эмблему ФК Полесье должны изготовить именно украинские дизайнеры. Название агентства сообщим отдельно. Хотим засвидетельствовать, что клуб всегда будет стремиться к прозрачности и справедливости, а также, что совместно со своими болельщиками мы будем шаг за шагом развивать ФК Полесье", – говорится в сообщении на официальном сайте Полесья.

Напомним, футбольная команда в Житомире была основана в 1959 году и существовала под разными названиями до 2005-го. Возрождение состоялось в 2016-м, а исторический выход в УПЛ – в 2023 году. На зимнюю паузу "полесские волки" ушли на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 32 очка. От лидера – Кривбасса – команда Юрия Калитвинцева отстает на 2 балла.

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