Уже на старте встречи Педриньо мог выводить Шахтер вперед после передачи Кевина, но пробил в Кудрика. Впоследствии ошибка Матвиенко, едва не завершилась плачевно – Тобиас успел подстраховать подкатом. В середине тайма Педриньо правым флангом выходил один на один, но не смог переиграть кипера Полесья.

Шахтер поборется с Динамо за Кубок Украины – "горняки" в экстратайме дожали Полесье благодаря голу ценного новичка

После перерыва чудом не забил Крушинский, в Кевин в ответ сотряс стойку ворот Полесья. В конце концов все решилось во втором овертайме – за 6 минут от серии пенальти Алиссон на дальней штанге замкнул передачу Траоре, забив свой дебютный гол за Шахтер. Времени и сил, чтобы отыграться, житомирцам уже не хватило.