В среду, 23 апреля, Полесье в 1/2 финала Кубка Украины принимает Шахтер. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча ищите на "Футбол 24".

В среду, 23 апреля, во втором полуфинале Кубка Украины Полесье будет принимать Шахтер. Матч начнется в 18:00. Команды встретятся в Житомире и стадионе Полесье. Бесплатную онлайн-трансляцию матча можно посмотреть на YouTube-канале Полесья.

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Стартовые составы:

Полесья: 1. Кудрик, 44. Чоботенко, 55. Крушинский, 13. Тейлор, 4. Матич, 5. Сарапий, 7. Назаренко, 8. Бабенко, 15. Михайличенко, 11. Гуцуляк, 9. Батиста

Запасные: 23. Волынец, 30. Леднев, 2. Хадрой, 31. Майсурадзе, 34. Виалле, 10. Йосефи, 14. Битон, 60. Мельниченко, 18. Андриевский, 37. Таллес Коста, 40. Гонсалвеш, 27. Бристрич

Шахтер: 31. Резник, 5. Бондарь, 17. Винисиус, 18. Грам, 13. Педро Энрике, 22. Матвиенко, 21. Бондаренко, 38. Педринью, 30. Марлон Гомес, 7. Эгиналдо, 37. Кевин

Запасные: 48. Твардовский, 16. Азаров, 74. Фарина, 8. Крыськив, 10. Судаков, 29. Назарина, 20. Глущенко, 30. Алисон Сантана, 39. Невертон, 2. Траоре, 9. Швед, 19. Кауа Элиас