В среду, 23 апреля, Полесье в 1/2 финала Кубка Украины принимало Шахтер (0:1). Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Кубок Украины, 1/2 финала

Полесье – Шахтер – 0:1

Гол: Алиссон, 113

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Для Шахтера Полесье было крайне неудобным соперником. После выхода житомирцев в УПЛ команды встречались между собой четыре раза и ни разу "горняки" не смогли победить – только одна ничья и три поражения, два из которых произошли в текущем сезоне.

Уже на 2-й минуте Кевин получил передачу в штрафной слева и отдавал в центр на Педриньо – Кудрик справился с ударом в касание. Через мгновение Шахтер едва не привез гол в свои ворота: Ризнык отдал слабую передачу на Бондаря и сопернику не хватало совсем немного, чтобы огорчить дончан.

Впоследствии ошибку допустил Грам – Бондарь подстраховал партнера, не дав замкнуть прострел с правого фланга. Шахтер продолжил фейлить: на 16-й минуте Матвиенко завозился в центре поля и привез контратаку, которую в подкате прервал Тобиас.

В середине тайма Педриньо правым флангом выходил один на один с Кудриком, но не смог переиграть кипера Полесья. В конце первой сорокапятиминутки Михайличенко и Бондаренко обменялись ударами из-за пределов штрафной – без особой опасности.

Сразу после перерыва Полесье потеряло едва ли не лучший шанс выйти вперед: Назаренко получил длинную передачу на левый фланг, отдал навес на Батисту, тот пробросил на Крушинского, которому не дал замкнуть в сетку Бондарь. В ответ Кевин закручивал в дальний угол – только стойка спасла хозяев от верного гола. За немного команды снова обменялись моментами: после ошибки Михайличенко удар Эгиналдо вышел слишком слабым, а в ответ Назаренко выстрелил мимо стойки.

Шахтер продолжил обострять: после перехвата в центре поля Эгиналдо врывался в штрафную и простреливал на дальнюю штангу – Марлос не успел замкнуть. Впоследствии бразилец бил метров с 11-ти – прямо в кипера. Лишь на 82-й минуте Пушич решил освежить игру заменами, выпустив Судакова и Траоре.

Несмотря на тяжелую и ожесточенную борьбу первый овертайм прошел без голов. А вот во втором больше повезло Шахтеру: на 113-й минуте гости разорвали оборону соперника, Судаков отдал на Траоре, а тот не стал бить и откатил направо на Алиссона – бразилец с острого угла забил свой дебютный гол в Украине.

Как следствие, 14 мая в Житомире в финале Кубка Украины Шахтер сыграет с Динамо.

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