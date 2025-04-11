Полесье – Шахтер: матч полуфинала Кубка Украины будет транслироваться бесплатно
Директор по маркетингу, медиа и спонсорству Полесья Александр Денисов поделился деталями подготовки к игре полуфинала Кубка Украины.
– Поскольку Полесье принимает Шахтер в Житомире в полуфинале Кубка Украины, то именно нам принадлежат телевизионные права на эту игру. И это прекрасная возможность сделать приятный сюрприз для всех украинских болельщиков. Президент клуба Геннадий Буткевич инициировал решение, что Полесье за свой счет изготовит высококачественную телевизионную трансляцию и обеспечит студию с обсуждением игры до, в перерыве и после матча. Эту трансляцию можно будет посмотреть в свободном доступе на YouTube-канале Полесья.
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Клуб, обладая всемирными правами, сделает возможным просмотр матча всем болельщикам из любой точки мира. Другими словами Полесье, а именно президент, хочет сделать подарок всем болельщикам в Украине и во всем мире.
– Сколько болельщиков ожидаете увидеть в полуфинальном матче?
– В Житомире большой ажиотаж вокруг этого матча. Мы предполагали очень высокий спрос со стороны болельщиков на эту игру, поэтому заранее открыли продажу билетов. И были правы, потому что билеты продаются очень быстро. Я считаю, что вся квота будет реализована уже до конца этой недели, – сказал Денисов для пресс-службы Полесья.
Напомним, матч 1/2 финала Кубка Украины между Шахтером и Полесьем состоится 23 апреля на Центральном стадионе в Житомире. В другом поединке полуфинала турнира Динамо сыграет против Буковины из Первой лиги.
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