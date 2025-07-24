Полесье и Санта-Колома проведут первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций 2025/26. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".

Матч Полесье – Санта-Колома состоится сегодня, 24 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

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Где смотреть Полесье – Санта-Колома? Болельщики смогут бесплатно просмотреть сегодняшний матч на платформе Киевстар ТВ. Трансляция доступна на любом удобном устройстве – смартфоне, планшете, компьютере, Smart TV или через браузерную версию сервиса. За главными событиями игры также можно следить в текстовом онлайне "Футбол 24".

Напомним, если Полесье пройдет Санта-Колому, то в третьем раунде квалификации Лиги конференций встретится с победителем пары Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения).

Добавим, что именно этот матч станет первым официальным поединком Руслана Ротаня во главе Полесья.

Стартовые составы:

Полесье: Кудрик, Хадрою, Бабенко (к.), Йосефи, Гуцуляк, Бескоровайный, Михайличенко, Андриевский, Андре Гонсалеш, Чоботенко, Гайдучик.

Санта-Колома: Руис, Систеро, Моурело, Пуэрто, Родригес, Архона, Леон, Сан-Николас (к.), Лопес, Креспо, Ремолинс.

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