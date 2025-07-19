Оба матча "волков" против андоррского клуба Санта-Колома во втором квалификационном раунде Лиги конференций можно будет посмотреть абсолютно бесплатно на Киевстар ТВ, сообщает пресс-служба клуба.

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Трансляции будут доступны на любом удобном устройстве – смартфоне, планшете, компьютере, Smart TV или в браузере. Матчи будут размещаться в разделе "Спорт", где пользователи также смогут просмотреть расписание, анонсы и воспользоваться удобной навигацией.

Первая встреча состоится 24 июля (четверг) и начнется в 20:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на 31 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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