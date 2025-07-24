Полесью, в отличие от Шахтера и Александрии, повезло со жребием. Житомиряне получили в соперники представителя чемпионата Андорры – причем не самого лучшего. Санта-Колома является третьей командой тамошнего первенства, хотя это не помешало пройти участника плей-офф Лиги конференций. Борац с Баня-Луки покинул прошлогодний розыгрыш аж в середине марта, но в этом сезоне потерпел разгром от андоррцев (1:4).

Именно поэтому Полесье не имеет права относиться к Санта-Коломе, как к очередному спарринг-партнера. Сборы завершились – теперь все по-взрослому, с большой ответственностью. Очевидно, что "волки" сильнее", однако Борац тоже был лучше. Боснийцы даже выиграли второй матч, но забивать начали только после 71-й минуты, когда остались в большинстве.

И все равно никто не ожидает продолжения пиренейской сказочки. Житомиряне должны побеждать, но насколько уверенно это будет? Пока понять трудно, ведь в коллективе продолжается процесс перестройки. Руслан Ротань вместе со своим тренерским штабом не только должен интегрировать новичков, но и расчистить перегруженный состав Полесья – в частности, определить лучших из шести форвардов и шести центрбеков.

К сожалению, не обошлось без потери сильнейшего форварда времен Ашура. Факундо Батиста провел 7 голов в предыдущем сезоне – во многом именно он вытащил "волков" в еврокубки" – однако после одного из обстрелов аргентинец покинул Украину. Его продали в Атлетико Насьональ.

Также из состава отцепили Луифера, а Венделл покинул клуб свободным агентом. Другим игрокам на дверь пока не указывали – зато подписали несколько крутых новичков. В частности, состав усилили сразу двумя форвардами. О переходе Гайдучика (классной фальшивой девятки из Вереса) было известно еще весной, а теперь у Полесья есть еще и Александр Филиппов.

Буквально на днях клуб подписал Никиту Кравченко. Ему придется конкурировать с Майсурадзе, Хадроем, Тейлором и Гришкевичем. Это – все трансферы Полесья, что и неудивительно. На большинстве позиции сохраняется перебор исполнителей, поэтому на сборах перепробовали огромное количество связок. Понять, каким будет старт в новом сезоне, пока трудно.

Безапелляционно в основе остаются только Гуцуляк, Михайличенко, Чоботенко и Бабенко. Из открытий следует отметить центрхава Йосефи в паре с Андриевским – они провели 9 результативных действий причем Израильтянин забил 4 гола. Также стоит отметить Гонсалвеша, которому могут доверить левый фланг атаки. Макуана и Назаренко пока находятся в не самой лучшей форме.

Сам футбол Полесья ожидаемо напоминал прошлогоднюю Александрию. Голкипера активно привлекают к билд-апу, центрхавы опускаются для розыгрышей на своей половине и раздают передачи во фланги (где широко стоят вингеры и фулбеки) или на форварда (высокого Филиппова, способного сыграть в роли "столба"). Команда стала больше комбинировать, но в этой структуре есть вопросы по голкиперу – Волынец сильный шот-стоппер, а не распасовщик. Возможно, вместо него сыграет Кудрик.

Точно известно, кто не сыграет. В финальную заявку не попали Леднев, Макуана, Майсурадзе, Виалле, Матич, Корнийчук, Мустафаев и Кравченко

Ориентировочные составы на матч Полесье – Санта-Колома

Полесье: Кудрик – Тейлор, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Бабенко – Гуцуляк, Андриевский, Йосефи, Гонсалвеш – Филиппов

Санта-Колома: Руис – Креспо, Родригес, Сан-Николас, Систеро – Фернандес, Силва, Архона, Ремулинс – Леон, Мурело

Прогноз "Футбол 24" – победа Полесья

В семи спаррингах на сборах Полесье одержало только три победы, однако эти брать во внимание не следует. Там было много экспериментов. Больше информации мы получим уже в официальных матчах – возможно, даже не против Санты-Коломы, а позже. Ожидается, что "волки" таки пройдут в следующий раунд квалификации ЛК.

Как ни крути, состав житомирян дороже в восемь раз, а команду возглавляет не тренер-новичок. Полесье имеет все для победы над представителем Андорры – любой другой результат трудно даже представить. Хотя Борац тоже не думал, что дома сгорит Санта-Коломи со счетом 1:4...

Александрия – Партизан: анонс матча квалификации Лиги конференций