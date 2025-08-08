Полесье победило венгерский Пакш в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Конференций. Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Полесье оформило уверенную победу в первой игре против Пакша со счётом 3:0.

Полесье уничтожило Пакш в матче Лиги конференций – два ассиста Крушинского, голы экс-игроков Динамо и красная Михайличенко

Главным героем матча стал Богдан Крушинский, отдавший два ассиста. По голу забили Андриевский, Бескоровайный и Леднев. Идеальный матч для "волков" испортила только красная карточка Михайличенко в компенсированное время.