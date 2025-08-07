Полесье встретится с Пакшем в рамках 3-го раунда квалификации Лиги Конференций. Стартовые составы команд и ссылка на бесплатную онлайн-трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".

Матч Полесья - Пакш состоится сегодня, 7 августа. Стартовый свисток на арене Tatran Arena в словацком Прешов прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Где смотреть Полесье – Пакш? В Украине игра будет транслироваться в прямом эфире на ресурсах UPL.TV. В частности, матч можно будет посмотреть на Киевстар ТВ и подобных ресурсах, просто зарегистрировавшись или войдя в имеющийся аккаунт.

Стартовые составы команд

Полесье: Волынец – Кравченко, Бескоровайный, Сарапий, Михайличенко – Бабенко – Гуцуляк, Андриевский, Леднев, Крушинский – Филиппов

Пакш: Ковачик – Вечеи, Кинъик, Сабо – Хинора, Виндекер, Папп, Балог, Зеке – Харасти, Тот

