Полесье победило венгерский Пакш (3:0) в рамках 3-го раунда квалификации Лиги Конференций. Результат и отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Полесья в третьем раунде квалификации Лиги конференций ждало принципиальное противостояние с венгерским Пакшем. Руслан Ротань удивил соперника переменами в стартовом составе – особенно поразил выход Волынца в воротах вместо Кудрика. Символично, что против "ядерной команды", славящейся привлечением только венгерских игроков, житомиряне выставили стартовый состав из одиннадцати украинцев.

Мотивация наших игроков была заметна с первых минут. Пакш отвечал забросами в штрафную, но безрезультатно. На 13-й минуте Андриевский проверил голкипера оппонентов мощным ударом – Адам Ковачик сумел отразить удар.

Венгры активно действовали в прессинге и даже заставили Руслана Бабенко ошибиться внутри тайма, но грамотные командные действия "волков" не дали сопернику реализовать этот опасный эпизод.

Правый фланг Полесья продолжал возить соперников и на 38-й минуте Андриевский замыкал пятой передачу Кравченко, но не повезло. Врывания экс-игрока Динамо продолжались и на 40-й минуте они дали результат: Борис Крушинский протиснул правый фланг обороны Пакша и отдал на Александра, который отправил мяч в сетку – 1:0.

Уже в компенсированное время Леднев вырезал передачу-конфетку на Бескоровайного и тот точным ударом головой отправил венгров в раздевалку – 2:0!

Наставник Пакша попытался исправить ситуацию на поле, произведя две замены сразу после перерыва. Но это не остановило Полесье – уже на 58-й минуте Крушинский оформил второй ассист в матче. Леднев довел счет до разгромного, 3:0.

Ротань не хотел сушить игру после этого и добавил энергии команде, выпустив в атаку Назаренко и Гайдунчик вместо Филиппова и Крушинского. Назаренко сразу же мог увеличивать счет, но замедлил при выходе один на один.

В конце матча Полесье откровенно расслабилось и пропустило необязательный гол на 83-й минуте. К счастью, "волков" спас VAR. После просмотра повтора арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны венгров.

Сладкий вкус победы испортила красная карточка Михайличенко в компенсированное время. В итоге матч завершился комфортной победой для житомирян - 3:0.

