Матч Полесье – Пакш состоится в четверг, 7 августа. Команды выйдут на газон Tatran Arena в словацком Прешове, где житомиряне вынуждены принимать своих соперников в еврокубках. Юаким Эстлинг из Швеции даст стартовый свисток в 21:00 по киевскому времени.

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Где смотреть Полесье – Пакш? В Украине матч будет транслироваться в прямом эфире на ресурсах UPL.TV. В частности, игру можно будет посмотреть на Киевстар ТВ и подобных ресурсах, просто имея на них зарегистрированный аккаунт.

К слову, ранее Полесье никогда не играло ни против Пакша, ни против других венгерских клубов в официальных матчах. Для житомирян это будет второй соперник в нынешнем еврокубковом сезоне, а вот они для своего соперника – третьим. Пакш начинал в квалификации Лиги Европы, откуда вылетел от ЧФР Клуж, а в Лиге конференций уже успел пройти словенский Марибор.

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