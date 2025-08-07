Нынешняя жеребьевка еврокубков будто намеренно бросает украинские клубы к российским прихвостням. Александрия попала на сербский Партизан (еще и с армянским арбитром), Динамо может выйти на Црвену Звезду, а Полесье сыграет с клубом соратника Орбана. Если "волки" пройдут мадьяр, то получают право выступать во Флоренции – против Фиорентины.

Полесье – Пакш: где смотреть матч Лиги конференций

Удастся ли это сделать? Сказать трудно, ведь житомиряне провели всего три матча в сезоне. Все они были разными. Фиаско с Санта-Коломой оказалась настолько объемным, что его проще списать на магнитные бури – провалились все, вместе с тренерским штабом. Ответный матч завершился разгромной победой. После этого Полесье легко переиграло Карпаты, но тренерский штаб во Львове заменил половину основы.

Руслан Ротань только начинает работу с новым клубом. За лето ему надо было не только поставить свой футбол, но и расчистить раздутую заявку. Только сейчас приходит понимание, кто не входит в планы житомирян. Матичу, Виалле и Майсурадзе ищут вариант для аренды (хотя Ротань заявил, что рассчитывает на них в будущем), Хадрой и Мустафаев практически не играют, а Тейлор вылетел из-за травм.

И все равно у Полесья столько футболистов, что тренерский штаб может менять чуть ли не всю основу без особой потери в качестве – как это и произошло в матче против Карпат. Больше всего выделяется форвард Гайдучик, который даже против Санты-Коломы в провальной "домашке" сыграл круто, но Филиппов держит тот же темп результативных и полезных действий. Глубина состава настолько высока, что Руслан Ротань публично размышляет над отказом от зимней трансферной кампании.

Но этому составу необходимо сыграться. Хотя сначала надо определиться, во что будет играть Полесье. Ротань-стайл, который поставили в Александрии, приживается неоднозначно – в частности, у команды слабенько работают стартовые розыгрыши с выманиванием в прессинг. Санта-Колома просто не купилась на эту фишку, закрывшись в среднем блоке. Как следствие, в первой встрече центрбеки и голкиперы выкатили друг между другом 31% от всех передач, хотя в составе были исполнители, способные продвигать мяч.

А вот собственный прессинг и контрпрессинг даются Полесью хорошо, хотя они давались и при Ашуре. С предшественником Ротаня роднят сильные фланги, быстрые переходные фазы и вертикальные открывания центрхавов – с входом в зоны завершения. Некоторые эксперты считают, что таким образом команда откатилась к настройке Имада, но точно такие же паттерны прослеживались в прошлогодней Александрии. А вот ложная девятка, которая одинаково крутая в завершении или игре "столбом" – это почерк Ротань-стайла.

Богдан Леднев же заявил, что с приходом Руслана Петровича в игре Полесья требуют очень много нового. Это может стать проблемой в новом сезоне – и конкретно во встрече против Пакша. Команда еще достаточно сырая, чтобы полностью реализовать все тактические замыслы тренерского штаба. Ротань же отмечает, что полная оценка возможностей коллектива займет еще некоторое время.

Но все это не будет интересовать фанатов в случае вылета от Пакша. Согласно оценкам Transfermarkt, заявка венгров в три раза дешевле заявки житомирян. Средняя же стоимость игроков ниже в два раза. Здесь нет футболистов, дороже 800 тысяч евро, а из относительно громких фамилий есть только форвард Мартин Адам – его вызывают в сборную Венгрии. Что и говорить, когда вся заявка команды составлена из мадьяр.

Есть несколько бывших сборников, но они выступали там очень давно и редко. Украинские фаны также могли слышать о Балинте Вечеи – в 2020-23 годах он выступал за Ференцварош, играл в ЛЧ и пересекался с Динамо. Характерно, что практически всем футболисты с международным опытом имеют возраст 30+. Представительство Полесья на уровне сборных и еврокубков значительно шире и актуальнее.

Впрочем, это не помешало Санта-Коломе прибить "волков", поэтому подопечным Руслана Ротаня нужна максимальная концентрация. Пакш примерно равный по силе – но этот коллектив сейчас на бешеном подъеме. За последние два сезона наш соперник выиграл два Кубка Венгрии и взял серебро чемпионата. А венгерское первенство, вероятно, мощнее нынешнего украинского.

На этом отрезке Пакш семь раз встречался с Ференцварошем, одержав пять побед. В предыдущем розыгрыше чемпионата команда забивала по два гола за игру. В начале нынешнего Пакш провел два тура с еще большей результативностью – 3:3 с Дёром и 5:1 с Кишвардой. Вся эта красота была нарушена Клужем в Лиге Европы, где после домашних "нулей" мадьяры сгорели 0:3. Зато они прошли Марибор в отборе в ЛК (1:0, 1:1).

Словом, оппонент у Полесья очень агрессивный и имеет дух победителя – но потолок возможностей на евроарене ограничен Лигой конференций. Еще никогда этот клуб не проходил квалификацию. Очень хотелось бы, чтобы Полесье продолжило международные неудачи Пакша – сделать это житомирянам по силам, но будет очень трудно. Пока этот соперник кажется самым тяжелым в короткой евроистории "волков".

Кадровая ситуация

Травмированы: Тейлор – Осват

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Полесье – Пакш

Полесье: Кудрик – Кравченко, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Бабенко – Гуцуляк, Андриевский, Караман, Назаренко – Филиппов

Пакш: Ковачик – Вечеи, Киньик, Сабо – Хинора, Виндекер, Пакк, Балог, Зеке – Харасти, Тот

Прогноз "Футбол 24" – победа Полесья, тотал меньше 2,5

Трудно делать прогноз до первой встречи. Обе команды только начали чемпионат и активно ротируют состав. Полесью было бы выгодно, если бы Пакш попытался сыграть с позиции силы. У житомирян достаточно крепкая защита, а на встречных курсах они способны порвать Пакш.

Против команд с тройкой защитников "волки" еще не встречались, что может стать проблемой, но в целом команды равны. Полесью желательно решить все "дома", поэтому рискнем поставить на победу подопечных Руслана Ротаня. Ставка не подкреплена логикой, но вера и возможности прибить мадьяров присутствуют. Но на тотал больше 2,5 не ожидаем.

