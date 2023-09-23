В рамках 8-го тура УПЛ 2023/24 Полесье принимает Минай, а Ворскла встретится с Кривбассом. Анонс и прогноз на матче читайте на "Футбол 24".

Полесье – Минай

Полесье продолжает радовать своих болельщиков хорошими результатами. Кадры решают все – житомирцы завершили предварительный тур на третьей позиции в УПЛ. Даже несмотря на поражение от Черноморца. Одесситы вчера потеснили новичка, однако победа над Минаем может вернуть подопечных Юрия Калитвинцева назад. Круто!

Вот только с таким мощным составом Полесье демонстрирует не такой уж и крутой футбол. По количеству пасов в район штрафной команда идет аж десятой, уступая даже Колоссу. По интенсивности единоборств коллектив вообще держится третьим с конца. В тактическом плане проект Юрия Калитвинцева выглядит сыро и недоработанно, что должно было вылиться в несколько осечек.

Где-то везло с арбитражем, где-то соперники неожиданно расклеивались на исходе встречи – так Полесье и вышло в топ-3. Да и календарь у дебютанта УПЛ удобенный. Вот и сейчас команде выпал Минай, который на старте сезона выглядит совсем грустно. Закарпатцы засели на дне таблицы, чередуя ничьи и поражения.

С одной стороны, все справедливо, ведь Минай почти по всем статистическим показателям является худшим или одним из худших. С другой стороны, недооценивать "лис" нельзя – они отбирали очки у СК Днепра-1 и Зари, причем заслуженно. Луганцев так вообще должны были побеждать, поэтому Полесью рано открывать шампанское. Игра будет непростой.

Кадровая ситуация

Травмированные: Воробчак (Минай)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Полесье – Минай

Полесье: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Танковский, Кушниренко – Назаренко, Ариэльсон, Макуана – Будковский

Минай: Бандура – Чуев, Немчанинов, Мельник – Дмитрук, Виттенчук, Ралюченко, Булеза – Одарюк, Твердохлеб – Вишневский

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Полесье давит своим бюджетом, однако даже в условиях кадрового преимущества команда не выглядит значительно сильнее других середняков. Последние две победы удалось вырвать в компенсированное время, хотя соперники были скромными. Во встрече с ЛНЗ и Вересом тоже не обошлось без проблем.

Подопечные Юрия Калитвинцева не любят играть с мячом (всего 46,7% владения), а Минай вообще работает исключительно от контратак. В случаях, когда оба соперника пытаются отдать контроль друг другу, часто получается ничья – рискнем поставить именно на неё.

Ворскла – Кривбасс

Один из центральных матчей тура. Кривбасс, в отличие от Руха, стал настоящим открытием сезона – и речь не только о выходе на вторую позицию или 3:3 с Шахтером, но и об игре в целом. Подопечные Юрия Вернидуба уничтожают старое клеймо команды, способной вести лишь борьбу, хотя в этом плане у криворожцев тоже всё в порядке.

Они впечатляют своей позиционной атакой. Невероятно, но Кривбасс является лидером УПЛ по среднему количеству разрезных передач, идет в топ-5 за пасами в район 20-ти метров от штрафной и имеет кратчайшую дистанцию ударов – и вторую кратчайшую дистанцию пасов. Дает о себе знать наличие хороших футболистов, однако тому же Полесью конвертировать аналогичный бонус в топ-игру не удается.

Ворскла же тяжело начала сезон. Команда страдала от кадровых проблем, испытывала проблемы с финансами и страдала от изнурительной логистики. Виктор Скрипник даже проводил разговоры с руководством, что намекало на возможный уход – впрочем, коуч остался, закатил рукава и снова начал строить что-тоинтересное в адских условиях.

Основные принципы остались на месте – его подопечные, как и во время работы в Заре, разрывают в УПЛ по интенсивности игры без мяча. По показателям глубоких передач ворскляне держатся в середине таблицы, что вылилось в три победы подряд. Причём одна из них была добыта в матче с Черноморцем, после которого Роман Григорчук жаловался на переходные фазы своего коллектива. Полтавчане перекусили одесситов.

Недавнее Поражение от Динамо продемонстрировало потолок возможностей Ворсклы. Там и интенсивность куда-то исчезла, и моментов не было. Вообще, по ожидаемым голам "зелёно-белые" пока держатся в группе аутсайдеров, а оборона привозит слишком много – не хватает кадрового потенциала. Посмотрим, хватит ли его в битве с второй командой УПЛ.

Кадровая ситуация

Травмированные: Чеснаков, Фелипе – Семенов, Акимец, Соса

Дисквалифицированные: Стекольщик (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Кривбасс

Ворскла: Исенко – Пердута, Тьягу Силва, Павлюк, Корниенко – Челядин, Юрченко – Бацула, Кане, Якубу – Степанюк

Кривбасс : Клищук – Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго – Илич, Бизимана – Задерака, Хомченовский, Вакулко – Кожушко

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Как показал матч против Черноморца, Ворскла способна создавать серьёзные проблемы сильным коллективам. По крайней мере, пока есть силы – изнурительный футбол Виктора Скрипника быстро их забирает. На один гол его подопечные точно могут надеяться.

Но Кривбасс – это не Черноморец, чередующий победы и поражения. У Юрия Вернидуба очень стабильная и сыгранная команда, которая по многим показателям идет на уровне Шахтера и Динамо. По количеству созданных моментов криворожцы вообще ушли в отрыв, так что мы поставим на их победу.

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