В рамках 3-го тура УПЛ 2025/26 Полесье принимает ЛНЗ, а Кудривка сыграет с Полтавой. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Полесье – ЛНЗ

Этот матч можно было назвать центральным в туре, если бы не встреча Карпат с Колосом. Обе команды собрали мощный состав, обе интересно выглядели на старте, обе опасны на пространстве – но способны создавать моменты и с позиционных атак. В конце концов, оба коллектива претендуют на еврокубки.

Полесье кажется сильнее из-за значительно более широкой скамейки запасных, более дорогих футболистов и звездного тренерского штаба. После неудачи с Санта-Коломой житомиряне одержали три победы подряд, разгромив андоррцев и мадьярский Пакш, а также спокойно разобравшись с Карпатами – и это при постоянной замене пяти футболистов основы. Перед встречей с Колосом заменили уже девятерых, дабы приберечь лидеров на выезд в Венгрию.

Вот только результат не оправдал ожидания – Полесье проиграло и дома, и на чужбине. Причем Пакш едва не закамбечил с 0:3. Стабильности "волкам" явно не хватает, что и неудивительно для нового проекта. Хотя в целом основа прогрессирует, классно проявляя себя в вертикальном футболе и давая высокую интенсивность. Даже Леднев начал приносить тактическую пользу, а не только дальние удары.

Впрочем, это больше характерно для явной основы. Ее мы сегодня вряд ли увидим, ведь впереди матч с Фиорентиной. Выставлять там дублеров было бы некрасиво, не говоря уже о мечтах сотворить сенсацию. ЛНЗ же ничего менять не надо – черкасцы играют в одном турнире и наигрывают один ростер, причем делают это очень неплохо.

В поединке против Зари моментов увидели немного, однако "семенной завод" явно был ближе к успеху. Чего только выстрел Кузыка с метра мимо пустых ворот стоит. Эпицентр же через неделю должны были разгромить – кроме единственного чистого гола, подопечные Виталия Пономарева трижды забили из офсайдов, оформили несколько выходов один на один и попадали в перекладину.

Экс-коуч Руха считается прагматиком. Он хорошо ставит оборонительные блоки и жалит контратаками. Тем не менее, его ЛНЗ довольно перспективно выглядит в позиционном наступлении – потенциал Яшари и Танковского нынче раскрывается особенно эффективно. Вообще, клуб собрал очень сильный состав, так что Полесью сегодня будет тяжело.

Кадровая ситуация

Травмированы: Тейлор (Полесье)

Дисквалификации: –

Ориентировочные составы на матч Полесье – ЛНЗ

Полесье: Кудрик – Михайличенко, Чоботенко, Сарапий, Крушинский – Мельниченко – Назаренко, Коста, Караман, Гонсалвеш – Гайдучик

ЛНЗ: Ледвий – Пасич, Муравский, Дидык, Кузык – Ноникашвили – Эйнел, Яшари, Танковский, Бенетт – Ассинор

Прогноз "Футбол 24" – оба забьют

Соперники в принципе равны. Возможно, ЛНЗ даже несколько равнее, ведь будет играть основной, однако Руслан Ротань при необходимости может усилить игру сборниками. К тому же, у черкасцев есть определенные проблемы с завершающей фазой – слишком уж много офсайдов и упущенных моментов было в начале сезона.

Ставить на конкретный результат не станем, но у этих коллективов хватает потенциала для результативного матча. Почему-то кажется, что голы побывают в обоих воротах.

Кудривка – Полтава

Кудривка после сенсационного выноса Александрии вступила в рабочие будни дебютанта УПЛ. А эти будни предполагают поражения. Неделю назад подопечные Василия Баранова уступили Заре в очень равном поединке – голкипер Яшков даже выдал ассист, а Тотовицкий едва не оформил 2:2 на последних минутах. Новички проиграли, но продемонстрировали свою конкурентоспособность.

Полтава тоже достойно зашла в УПЛ. Команда Игоря Тимченко долго держала ничью с Рухом в 1-м туре, пропустив только на последних минутах – а затем удержала победу над Вересом. Заслуженную победу. В первые 60 минут дебютанты играли лучше, хотя в последние полчаса ровенчане могли забить несколько голов.

Все же, выдержать интенсивность в элите непросто. Вот только сегодня Полтава встречается не с долгожителями "вышки", а со вчерашним конкурентом в Первой лиге. Этот поединок имеет важнейшее значение в контексте возможной борьбы за выживание, новичков устроит только победа.

Кадровая ситуация

Травмированные: Марусич (под вопросом), Кобзарь, Коцюмака, Щербак, Даниленко – все из Полтавы

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Кудривка – Полтава

Кудривка: Яшков – Мачелюк, Векляк, Шаповал, Мельничук – Лосенко, Нагнойный – Козак, Сторчоус, Морозко – Легостаев

Полтава: Восконян – Бужин, Веремеенко, Пидлепич, Кононов – Мисюра, Плахтырь – Одарюк, Хахлев, Галенков – Вивдич

Прогноз "Футбол 24" – победа Кудривки

Кудривка кажется несколько сильнее из-за последних трансферов, вынос серебряного призера и отсутствие кадровых проблем – а также из-за четырех набранных баллов в очных встречах в предыдущем сезоне. Полтава же явно отскочила в последние полчаса с Вереса, да и в целом вау-эффекта команда не демонстрирует.

У Василия Баранова более сильный коллектив. Ставим на успех Кудривки.

