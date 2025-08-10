В рамках 2-го тура УПЛ Полесье принимает Колос, а Оболонь сыграет с Александрией. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Полесье – Колос

Житомиряне за месяц прошли путь от национального позора до народных мстителей. После провала с Санта-Коломой в первой встрече "волки" устроили андоррцам разгром, а затем спокойно прибили Карпаты и переехали венгерский Пакш. Разгром мадьяр порадовал особенно, ведь это клуб соратника Орбана, а о настроениях провинциальных жителей Венгрии нечего и говорить.

Полесье остроумно подкололо Динамо и Шахтер за выступления в еврокубках

Примечательно, что Полесье добилось этих результатов, постоянно обновляя половину состава. Причем разницы в игре не прослеживалось – Подопечные Руслана Ротаня только прибавляли от матча к матчу. Конечно, тренерский штаб имеет гигантскую глубину состава, а в том же поединке с Пакшем сыграли 8 бывших / недавних одноклубников, однако даже при таких условиях 5-6 замен в основе должны были сказаться. Но не сказались.

Что наиболее важно, победы даются не из-за преимущества в классе, а из-за неожиданных тактических и кадровых решений. Главным открытием стал Крушинский, который порвал Пакш в роли левого вингера – хотя его физический профайл не является типичным для этой позиции. Крепкий и высокий Борис благодаря довольно оригинальному дриблингу и прекрасным решениям в завершении начинает врываться в основу.

Также стоит отметить, насколько же хорошо Полесье действует в переходах из обороны в атаку – и как классно завершает их. В зонах завершения всегда есть 3-4 футболиста, причем одним из них является центрхав, который набегает в штрафную с глины. Все это было и при Ашуре, и в Александрии, так что тут тренер и команда нашли точку соприкосновения.

В позиционном наступлении проблемы еще возникают. Есть определенные вопросы и к игре в обороне, но прессинг у житомирян хороший. Плюсы в игре "волков" сейчас гораздо заметнее минусов – впрочем, это только начало сезона. Будут новые соперники и осложнения жизни. Колос является одним из тех, кто может создать огромные проблемы.

Ковалевцы в 1-м туре могли устроить Кривбассу разгром в фирменном стиле, уничтожив криворожан в контратаках. Каждая шестая передача ковалевцев была длинной, однако команда провела 14 ударов (больше нанес только Шахтер), наиграв на 4 ожидаемых гола. Каждая третья атака проходила с ударом, а их средняя дистанция составляла 13 метров. И это без Великана в составе – ему дали отдых после Евро U-21.

Конечно, здесь надо учитывать и слабость летнего Кривбасса, однако Колос же и весной работал в похожем стиле с похожей эффективностью. В частности, 4 реальных гола влетели в ворота Шахтера, причем все они залетели из пределов штрафной площади. Вместе с тем, "хлеборобы" смогли разнообразить свою игру – например, команда стала использовать короткие розыгрыши в билд-апе, да еще и со смещением фулбека в опорную зону.

Картину несколько испортила травма Бурды и ошибка Илира Красничи в конце встречи, которая привела к голу и могла положить начало камбэку соперника. Хотя если бы Цуриков забил после углового, вгатив с лета в падении через себя – все можно было бы забыть. К сожалению, Андрей попал в стойку.

Колос, как и Полесье, имеет прекрасную глубину состава. Ковалевцы, как и житомиряне, очень круты в переходных фазах. Физическая готовность тоже сумасшедшая, а минусы пока что кажутся незаметными. Все это позволяет надеяться на эффектный матч – если бы не поединок между Карпатами и Шахтером, он бы стал центральным в туре.

Кадровая ситуация

Травмированы: Тейлор – Ореховский, Бурда

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Полесье – Колос

Полесье: Кудрик – Кравченко, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Бабенко – Гуцуляк, Андриевский, Караман, Назаренко – Гайдучик

Колос: Пахолюк – Понедельник, Козик, Красничи, Цуриков – Элиас, Гагнидзе – Великан, А. Ррапай, Гусол – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – ничья, тотал больше 2,5

Самые низкие коэффициенты букмекеры поставили на ничью. Полесье и Колос кажутся равными соперниками, поэтому определить сильнейшего прямо сейчас очень трудно. После этой игры картина станет более понятной, ведь команды найдут уязвимости и будут бить в них.

Кажется, конторы правы в своих прогнозах. Ничья кажется весьма вероятным результатом. Рискнем еще и добавить тотал больше 2,5.

Оболонь – Александрия

Оболони перед стартом сезона поставили четкий диагноз – киевляне вылетят из УПЛ. Слишком уж серьезные потери понесли они за лето, а с усилением особо не сложилось. Коуч Сергей Шищенко поехал поднимать Буковину, забрав с собой трех лидеров "пивоваров" (Витенчука, Карася и Грушу), а еще поехали Тарануха и Осман.

На замену пришли Семенов (ЦЗ, Левый берег), Чех (ОП, Карпаты), Кулаковский (ЦПЗ, Ворскла), Нестеренко (ЦАП, Ворскла), Евгений Пасич (фулбек, М1925), Чернов (ЦЗ, Виктория) и Шевченко (левый фулбек, Верес). Действительно серьезным усилением является именно последний, а вот по другим новичкам очень много вопросов. Трое вылетели из УПЛ, двое почти не играли около года, а Чернов пришел из Второй лиги.

Только президент клуба уверен в кадровой стратегии. Он вообще ожидает попадания в топ-7, Рассмешив экспертов и болельщиков. Но вот произошел матч с Металлистом 1925, в которого закачали 6 млн евро за два сезона (это только на трансферы) – и что мы увидели? Коллектив, который переехал основу гладбахской Боруссии в финальном спарринге, почти ничего не создал у ворот Оболони.

"Пивовары" не только качественно отработали в обороне, но и организовали минимум две топовые голевые возможности. Обе произошли после кроссов Суханова с правого фланга. Тут же вспомнилось, что состав "зелено-белых" все еще полон прошлогодних героев – страшным кадровым кризисом здесь и не пахло.

Конечно, на дистанции Оболонь обречена бороться за выживание. Даже с более мощным составом весной "пивовары" едва не вылетели, но в одном конкретном матче этот коллектив всегда способен дать бой. Для любого представителя УПЛ (включая грандов) встреча с "пивоварами" – это невыносимая беготня, нервы и битье о стену, которая еще и может поймать на контратаке.

Для нынешней Александрии киевляне особенно опасны. Для нынешней Александрии даже Кудривка опасна – "желто-черные" неделю назад сотворили главную сенсацию, уступив дебютанту УПЛ со счетом 1:3. Причем подопечные Кирилла Нестеренко сами помогли сопернику. Чего только стоит подача на Ковальца, которую капитан поймал руками. За это он получил вторую желтую.

Хотя по игре коллектив не выглядел ужасно. Да, ошибки в обороне и на переходных фазах были ужасными (особенно грешил Ндика), но в атаке александрийцы выглядели эффективно. Моментов создали много, однако не хватало результативности – тот же Кулаков не забивал с метра. Во многом, это поражение (как и неудачи с Партизаном) было продиктовано летним трансферным окном.

Александрия продолжает терять творцов исторического серебра. Кроме Руслана Ротаня, команда распрощалась с Калюжным, Филипповым, Шепелевым, Шабановым, Мартынюком, Кравченко и голкипером Ермаковым. На этой неделе ушел и Безерра. Следующим должен быть Кампуш, который получил удаление в последнем матче за удар соперника шипами в лицо и драку – интересно, что на сайте УПЛ он не значится среди дисквалифицированных.

Да, часть потерь удалось закрыть из внутренних резервов. В составе остаются Цара, Ковалец, Мишнев, Смирный, Скорко, Булеца и Ндика, а клуб подписал ряд легионеров – впрочем, большинство приехало слишком поздно. Особенно долго ждали опорника и нападающего. В итоге, новичок Энрике вышел в центре и совсем не впечатлил, что вылилось в фиаско с Кудривкой.

Конкретно же сегодня Александрии не поможет центрбек Беиртаче, который остается за границей из-за проблем с документами. Вполне вероятно, что в обороне выйдет пара Боль – Огарков (ну или же придется опускать кого-то из опорников). При таких условиях серебряный призер УПЛ рискует потерпеть четвертое поражение подряд.

Кадровая ситуация

Травмированы: Близниченко (под вопросом), Мороз – Шулянский, Белеяв

Дисквалифицированы: Кампуш (?), Ковалец – оба из Александрии

Ориентировочные составы на матч Оболонь – Александрия

Оболонь: Марченко – Приймак, Курко, Дубко – Суханов, Мединский, Чех, Слободян, Шевченко – Бычек, Устименко

Александрия: Шевченко – Скорко, Огарков, Боль, Ндика – Энрике – Жота Перрейра, Козак, Мишнев, Цара – Амарал

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5

Несмотря на трудности на старте сезона, списывать Александрию не следует. Здесь есть поставленная игра, но команда проводит кадровое обновление, которое требует времени. И все равно подопечные Кирилла Нестеренко создают достаточно моментов – даже на уровне еврокубков. Трудно поверить, что "желто-черные" не забьют в ворота Оболони.

Но и без пропущенных нынешняя "Сашка" вряд ли обойдется. Уж слишком серьезные проблемы испытывает задняя линия серебряного призера. Существует смысл поставить на тотал больше 2,5, однако прогнозировать победителя не станем. Пока что все слишком мутно.

