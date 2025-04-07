В рамках 23-го тура УПЛ 2024/25 Полесье принимает Карпаты, а Колос сыграет с Рухом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Полесье – Карпаты

Житомиряне прорвались в полуфинал Кубка, но победа над Вересом далась ценой тяжелых усилий. Дожать ровенчан удалось аж в овертаймах, поэтому перед поединком с Карпатами "волки" находятся в худших кондициях, чем львовяне. Впрочем, это не должно быть оправданием в случае неудачи – кадровая глубина Полесья чрезвычайно велика, матч домашний, а после изнурительного четвертьфинала прошло уже пять дней.

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Сегодняшний поединок вполне можно назвать битвой за еврокубки. Подопечные Имада Ашура замыкают ее, а в случае победы Полесье оторвется от пятого Кривбасса на пять очков – что очень ок, учитывая две игры в запасе у конкурента. Команда Владислава Лупашко, в свою очередь, может догнать криворожан, максимально закрутив интригу в борьбе за Лигу конференций.

Но способны ли "львы" получить необходимый результат в Житомире? Галичане в 2025 году выступали крайне неоднозначно. Они безнадежно проиграли Динамо, но одолели ЛНЗ в меньшинстве – причем вдесятером Карпаты умудрились задушить черкасцев прессингом. Затем случилась ничья с Ворсклой при отсутствии моментов, однако через неделю удалось сдержать Шахтер.

Недавний разгром Черноморца тоже заставил задуматься, ведь в первом тайме лучше играли именно одесситы, а преимущество в два гола соперник подарил бессмысленными фолами в штрафной. Сегодня можно ожидать определенного улучшения футбола Карпат, ведь в состав возвращается Мирошниченко – без его читерских кроссов взломать крепкую оборону "зелено-белым" было трудно.

А Полесье в последнее время сделало ставку именно на игру без мяча. 1:5 в Ровно настолько шокировал житомирян, что Имад Ашур изменил игровую модель. Он поднял Сарапия из центра обороны в опорную зону, чтобы тот помогал универсалу Бабенко срывать контратаки – чем-то этот союз напоминает связку Ротаня и Канкавы в Днепре. Крушинский же перешел на позицию "десятки".

До сих пор тактика работала. "Волки" минимально победили ЛНЗ и Верес, создав совсем немного моментов, однако команда лучше контролировала переходные фазы. Очень интересно, продолжится ли этот эксперимент в битве с Карпатами – все же, на банке есть Андриевский, который здорово продвигает мяч на чужой половине. С Александром на поле житомиряне атаковали значительно лучше.

С другой стороны, Карпаты сейчас выглядят перспективнее в игре на мяче и в прессинге, а потому лишняя страховка Полесью не помешала бы. Ставим на продолжение работы Сарапия в опорной зоне. Хотя, возможно, тренерскому штабу придется провести ротацию – мы все же не знаем, как на форме лидеров "волков" сказался кубковый четвертьфинал.

Кадровая ситуация

Травмированы: Сыч, Булеза (оба – Карпаты)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Полесье – Карпаты

Полесье: Кудрик – Тейлор, Виалле, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Сарапий – Гуцуляк, Крушинский, Назаренко – Батиста

Карпаты: Кинарейкин – Полегенько, Педрозу, Бабогло, Мирошниченко – Альварес – Очеретько, Чачуа, Бруниньо, Костенко – Невес

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

В матче первого круга победило Полесье, причем житомиряне забили трижды. Возможно, проблема крылась в красно-черной форме львовян, известной своей нефартовостью, ведь игра в целом была равной. Хотелось бы сказать, что с тех пор "зелено-белые" стали мощнее в кадровом плане, но нет – зимние новички адаптируются или лечатся, поэтому ожидаем примерно такой же состав, как и осенью.

Впрочем, Полесье мощнее весной не заиграло – скорее наоборот. Именно поэтому сделать прогноз на результат трудно, да и с вероятностью количеством голов ничего не ясно. Инстинктивно хочется поставить на тотал меньше, ведь это УПЛ, однако на самом деле сегодня возможен любой вариант.

Колос – Рух

Ковалевцы в предыдущем туре сотворили сенсацию, разгромив мощную Зарю. Чтобы понять масштаб успеха, стоит вспомнить два факта. Во-первых, Колос до этого имел только одну победу в девяти матчах УПЛ, а последние четыре команда проиграла со счетом 2:7. Во-вторых, луганчане до сих пор претендуют на Лигу конференций, а их футбол весной был едва ли не лучшим в чемпионате.

Вот насколько неожиданной и громкой стала победа Колоса. Не менее удивило содержание игры "хлеборобов" – они неслись, словно на крыльях. Цуриков напоминал какого-то Димарко или Калафьори, Ррапай стал ковалевским Пирло, вингеры били и бежали, а общий темп привел к удалению в составе Зари еще до перерыва. Руслан Костышин продемонстрировал тренерский класс в первом же матче, к которому было время подготовиться.

Впрочем, сегодняшний матч обещает быть сложнее. Оборона у Зари была "стеклянной" и в лучших матчах луганчан, а второй тайм Колос провел в большинстве. Рух же защищается значительно мощнее. У львовян есть очень большие проблемы с креативом, однако подопечные Виталия Пономарева ставят крепкий блок, много бегают, да еще и неплохо прессингуют.

С другой стороны, "желто-черные" все равно регулярно пропускают. Кроме того, для их футбола характерна непостоянство – львовяне редко проводят ровно оба тайма. Как следствие, Рух в 2025 году проиграл четыре матча УПЛ из пяти, победив только над Ингульцом благодаря голу на 8-й компенсированной. Хотя стоит не забывать и о нелегком календаре (Динамо, Заря, ЛНЗ + Ворскла).

Кадровая ситуация

Травмированные: Сапуга (Рух)

Дисквалифицированные: Бондаренко (Колос)

Ориентировочные составы на матч Колос – Рух

Колос: Пахолюк – Козик, Бурда, Красничи, Цуриков – Гагнидзе – Третьяков, Ориховский, Ррапай, Великан – Ковталюк

Рух: Ледвий – Слюбик, Дидык, Холод – Роман, Рябов, Горин, Лях – Пастух, Карабин – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5

Как и в случае с другим львовским клубом, спрогнозировать итоговый результат трудно. Соперники примерно равны. Впрочем, здесь можно поставить на забитые голы – они должны быть, хотя бы один. Возможно, даже удастся пробить тотал больше 2,5, ведь у Колоса дисквалифицирован лидер обороны, а Рух пропускает всегда. Рискнем поставить именно на это.

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