"Помог VAR и арбитру Копиевскому в поединке Полесье – Карпаты, когда ему подсказали, что Костенко сыграл рукой в своей штрафной площадке. Реализовав пенальти, подопечные Ашура в концовке матча сравняли счет. Но в последней атаке гостей вратарь хозяев Кудрик опоздал с выходом и кулаком попал в голову нападающего Невеса, который успел пробить в перекладину.

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Пенальти очевидный, но Копиевский почему-то не зафиксировал фол со стороны голкипера. Не подсказал ему, что надо исправить ошибку и арбитр VAR Романов. Согласен, пенальти еще надо реализовать, однако на пробитие 11-метрового Карпаты заслужили", – рассказал Ступар для Sport.ua.

К слову, сейчас Карпаты занимают шестое место в турнирной таблице УПЛ, имея 33 очка. Полесье же на 4 строчке с 38 очками.

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