Главный тренер "львов" Андрей Тлумак убежден, что Калитвинцев и Ко уже могли бы достойно выступать в украинской Премьер-лиге.

"Я бы не говорил о переходных матчах для Карпат. Возможно, будут и переходные, но мы можем занять второе место в Первой лиге.

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С Полесьем, конечно, будет сложно, потому что там команда уже укомплектована. Эта команда уже много лет играет таким составом, она финансируется, имеет инфраструктуру. Это уже, реально, пятая команда УПЛ по бюджету и всем другим моментам", – сказал Тлумак в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, после первого этапа в турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги лидируют Полесье и Оболонь.

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