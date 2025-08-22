Полесье проиграло Фиорентине в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций (0:3). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Фиорентина реализовала свой статус фаворита, забив быстрый мяч уже на 8-й минуте – автоголом отличился Кудрик. Позже Госенс и Гудмундссон довели счёт до крупного.

Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье – автогол Кудрика, неназначенный пенальти, красный экс-игрок ПСЖ

Однако эта победа не стала для "виолы" простой. В конце первого тайма красную карточку за отмашку локтем заработал форвард сборной Италии Мойзе Кин, который стал вторым лучшим бомбардиром Серии А по итогам сезона 2024/25 – в ответной встрече он не сыграет из-за дисквалификации.

Также игроки Полесье дважды всерьёз побеспокоили Давида Де Хеа – испанский вратарь был вынужден совершать сэйвы после ударов Филиппова и Гайдучика со второго этажа.