Полесье и Фиорентина проведут первый матч раунда плей-офф Лиги конференций 2025/26. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Первый матч раунда плей-офф Лиги конференций между Полесьем и Фиорентиной состоится 21 августа. Стартовый свисток на стадионе в Прешове прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Полесье – Фиорентина: анонс матча плей-офф квалификации Лиги конференций

Где смотреть Полесье – Фиорентина? В Украине матч будет транслироваться в прямом эфире на ресурсах UPL.TV. В частности, игру можно будет посмотреть на Киевстар ТБ и подобных ресурсах, просто имея на них зарегистрированный аккаунт.

Стартовый состав Полесья: Кудрик – Кравченко, Чоботенко, Сарапий, Корнийчук – Бабенко – Гуцуляк, Андриевский, Леднев, Назаренко – Филиппов

Стартовый состав Фиорентины: Де Хеа – Комуццо, Пограчич, Раньери – Додо, Зом, Фаджоли, Ндур, Госэнс – Гудмундссон, Кин