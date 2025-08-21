Полесье в большинстве разгромно проиграло Фиорентине (0:3) в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций 2025/26. Отчет и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

После жеребьевки пресс-служба Полесья пошутила, что не привычно будет смотреть матчи Лиги конференций без Фиорентины, намекая на то, что "волки" выбьют двукратных финалистов этого турнира.

Маркевич рассказал, благодаря чему Полесье может пройти Фиорентину: "Мы ведь не знаем, в каком состоянии сейчас итальянцы"

Фиорентина, словно отвечая на эту шутку, очень сильно начала матч: сначала Додо разогнал атаку на первой минуте игры и заработал угловой. Понграчич мог сразу наказывать Полесье, но после подачи Гудмундссона Марин пробил не точно. Штурм ворот Кудрика продолжился – это снова Додо беспокоил "волков", но, к счастью, пробил мимо ворот. На 8-й минуте старания "фиалок" дали результат: мяч после удара Мойзе Кина отскочил в Кудрика и пересек линию ворот – 0:1!

После забитого гола Фиорентина несколько сбавила темп, но не перестала контролировать игру. Бабенко и Кравченко решили проверить Давида Де Хеа с дальней дистанции, но дважды мяч шел гораздо выше ворот. Испанский кипер вступил в игру на 23-й минуте, выдав сумасшедшую реакцию после великолепного удара головой Александра Филиппова.

На 32-й минуте Полесье претендовало на пенальти: Назаренко жестко оттеснили от мяча при выходе один на один, но вместо свистка арбитр дал продолжать игру и итальянцы сразу же забили с контратаки – Госэнс сделал счет 0:2.

Экс-игрок Ювентуса и ПСЖ Мойзе Кин на 44-й минуте превратился из героя матча в антигероя. Итальянский форвард ударил локтем Сарапия, за что получил заслуженную красную карточку.

Назаренко мог сразу наказывать "фиалок" после удаления, но мяч после удара Александра прошел мимо стойки – итальянцам удалось уйти на перерыв с преимуществом в 2 мяча.

На старте второго тайма Полесье зажало Фиорентину, которая в меньшинстве надеялась в основном на контратаки. Убийственный момент у Гайдучика, но он на 62-й минуте не смог сократить отставание житомирян в счете.

Фиорентина же свой момент реализовала: Гудмундссон на 69-й минуте вырвался на свидание с Кудриком и забил третий мяч своей команды.

Андре Гонсалвеш, выйдя на замену, мог размочить счет, но после сольного прохода португальца мяч прошел мимо ворот. Гайдучик уже в конце матча снова имел момент – спас Де Хеа. Фиорентина, словно забыв, что играет в меньшинстве, не боялась идти вперед и могла рассчитывать даже на четвертый мяч.

В итоге – 3:0 в пользу "фиалок". Подопечным Ротаня нужно чудо в ответном матче, чтобы надеяться на выход в групповой этап Лиги конференций.

Полесье против "мечты Буткевича": триумфатор Милана, легенды, лучший форвард Италии, рай за 500 млн. – это все Фиорентина