Полесье в рамках 28-го тура УПЛ 2024/25 принимает Динамо. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 28-го тура УПЛ 2024/25 Полесье – Динамо начнется в 18:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция доступна на Setanta Sports, MEGOGO, а также на других провайдерах из списка UPL.TV.

Полесье – Динамо: анонс матча УПЛ: анонс матча УПЛ

Поединок имеет важное турнирное значение. Динамо в случае победы может оформить чемпионство уже в этом туре, но для этого также нужна ничья или поражение Александрии. Полесье же имеет равенство по очкам с Кривбассом и Карпатами – все три коллектива борются за место в зоне Лиги конференций, которая прямо сейчас держат криворожане. Осечка в таких условиях рискует стать фатальной для житомирян.

Стартовые составы

Полесье: Волынец – Тейлор, Чоботенко, Сарапий, Назаренко – Бабенко – Гуцуляк, Андриевский, Крушинский, Бристрич – Батиста

Запасные: Кудрик, Сунцов, Матич, Виале, Хадрой, Михайлченко, Мельниченко, Битон, Йосефи, Караман, Таллес, Гонсалвеш

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Биловар, Дубинчак – Михайленко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Запасные: Моргун, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинский, Караваев, Дячук, Лучкевич, Михавко, Герреро, Брагару, Пихаленок

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