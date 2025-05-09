Полесье в рамках 28-го тура УПЛ 2024/25 расписало ничью с Динамо (0:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Шовковский не стал беречь лидеров

Полесье должно было цепляться за очки в матче с Динамо, причем набирать надо было максимум. Житомиряне в предыдущем туре пропустили Кривбасс в зону Лиги конференций, хотя команды набрали по 43 балла – столько же взяли Карпаты. При таком раскладе любая ничья рискует стать фатальной.

Киевляне же могли выиграть чемпионат уже завтра, но для этого должны были сложиться два условия – не проиграть Полесью сегодня и хотя бы ничья Александрии с Карпатами завтра. Впрочем, существовал нюанс в виде финала Кубка. Золото УПЛ никуда от Динамо не убежит, а вот поберечь силы за пять дней до финала не помешало бы.

Впрочем, Александр Шовковский выключил привычную прагматичность, выпустив в Житомире основу. В старт не попал только Михавко, который получил повреждение еще в Классическом и пропускал предыдущий тур. Имад Ашур тоже не стал ничего придумывать, повторив состав из матча против Александрии (то есть, с Бристричем и Крушинским на левом фланге). Исключением стал Тейлор, который занял позицию правого фулбека вместо дисквалифицированного Майсурадзе.

Динамо отдало инициативу и провели один из худших матчей года

Подробно описывать футбол киевлян в Житомире трудно, ведь в нем ничего интересного не прослеживалось. Можно отметить неплохую организацию тактической работы – футболисты грамотно заполняли пространство и ротировались позициями – но интенсивность и целостность игры не выдерживали никакой критики. Динамо будто не желало тратить силы.

Опять же, такой подход в первом тайме не удивил. Подопечные Александра Шовковского на протяжении всего сезона играли только в одном тайме из двух – и это еще неплохо. В начале года команда играла до забитого гола, теряя контроль над ходом встречи и не всегда его восстанавливая. Тренерский штаб постепенно адаптировался к этому минусу, сознательно отказываясь форсировать события со старта.

Но во втором тайме Динамо не стало лучше. Команда не прибавила ни в одном аспекте. Единственный момент к 80-м минутам родился из ошибки Сарапия под прессингом – Эдуард выбил мяч у Буяльского, а отскок прилетел в ноги Ярмоленко в штрафной. К сожалению для гостей, Андрей поспешил, пробив крайне неточно.

И все. Больше моментов не было. После перерыва возникали какие-то попытки запустить пасы за спину на ход Ванату, но за Владиславом следили внимательно. Ничего более интересного "бело-синие" не предложили.

Полесье имело хорошие подходы к воротам, но остроты было мало

Житомиряне хорошо настроились, реально ища возможности для победы. И они находили их. В первый час встречи "волки" частенько заходили в штрафную и получали передачи в зоны завершения/подбора – причем пространства там возникало много. Больше всего проблем хозяева создавали на правом фланге, где разыгрался Гуцуляк.

Именно Алексей создал самый острый момент, ворвавшись на правый край штрафной, качнув Буяльского и пробив в ближнюю девятку. Нещерет выполнил блестящий сейв.

Он же на 15-й минуте выполнил проникающий пас Андриевскому. Александр открылся за спинами Дубинчака и Кабаева, продавил Попова и покатил на 11 метров под удар Бристричу. Его заблокировали.

На 19-й же минуте Гуцуляк запустил шикарный заброс на ход Батисте, а тот с правого края штрафной пробил над ближней девяткой.

На 36-й же в эту зону вновь ворвался Андриевский (пас запускал Тейлор). Центрхав пробросил мяч мимо Попова и выполнил навес на Бристрича, а тот из центра штрафной пробил головой. Мимо дальнего угла.

Кроме этого вспоминается выстрел Бабенко из зоны подбора перед штрафной, когда на него вынесли подачу с углового. Руслан пробил с лету, однако Нещерет поймал мяч намертво.

Настоящий топ-момент хозяева организовали через несколько секунд после перерыва. Гуцуляк запустил передачу на ход Бристричу, а тот вошел на правый край штрафной и закрутил мяч в левый нижний. Нещерет парировал, а добивание от Назаренко (никем не прикрытого) прилетело во внешнюю сторону сетки.

Словом, хорошие моменты были, но 99% прошли только из одной зоны и благодаря одному футболисту – Гуцуляку. Тем не менее, следует отметить мобильность Бристрича (формально левого вингера), хорошие врывания Андриевского в глубину и надежную защиту Полесья. Также команда хорошо боролась за ничейные мячи. Вот только все это куда-то исчезло после момента на 46-й минуте.

Второй тайм оказался закрытым, хаотичным и грязным. Ничего интересного для болельщиков не возникало вообще, однако в таком футболе Динамо могло вырвать победу. На 84-й минуте Михайленко принял отскок от подачи Тымчика и решился на дальний удар – мяч просвистел рядом с дальней девяткой.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Динамо сделало еще один шаг к чемпионству, а Полесье хотя бы на день вернулось в зону Лиги конференций.