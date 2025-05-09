Динамо продолжает борьбу за чемпионство. Да, это звучит несколько иронично – киевлян де-факто "короновали" задолго до Классического – однако на самом деле отрыв от Александрии составляет всего четыре зачетных балла. Чисто теоретически может случиться так, что за два тура до конца сезона лидеров будет отделять одно очко.

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Впрочем, в такой расклад никто не верит. Более вероятным является взятие золотых медалей уже в этом туре. Александрия завтра встретится с Карпатами – а вероятность неудачи "горожан" во Львове чрезвычайно высока. Если динамовцы одолеют Полесье, то даже ничьей от конкурента будет достаточно для досрочного триумфа в УПЛ. Условные +6 после завершения тура гарантируют чемпионство благодаря лучшим результатам в личных встречах.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 26-го туру УПЛ 2024/25 між Поліссям і Динамо. Коефіцієнт на перемогу команди Імада Ашура – 4,75. На тріумф підопічних Олександра Шовковського фахівці дають 1,82.

У житомирян тоже есть серьезная турнирная задача. Кривбасс благодаря успешной доигровке с Левым Берегом потеснил "волков" из зоны еврокубков, хотя по очкам у них равенство – по 43. Столько же имеют Карпаты. Соответственно, даже ничья рискует стать фатальной для Полесья. Надо биться за победу.

Но способны ли подопечные Имада Ашура на такой подвиг? Учитывая последние результаты, ответ кажется очевидным. После мартовской международной паузы коллектив выиграл всего два матча чемпионата из шести – у кризисных Ворсклы и ЛНЗ. Житомиряне расписали ничью с Карпатами и Колосом, не смогли одолеть Левый Берег и потерпели поражение в важнейшем поединке с Александрией.

Уровень футбола Полесья весной оставался крайне посредственным. Почти во всех случаях команда выдавала только один тайм с моментами и определенным контролем игры, а количество ошибок и недоработок было очень высоким. Особенно в переходных фазах. Впрочем, в полуфинале Кубка "волки" держали ничью с Шахтером до 110-й минуты.

В чемпионате подопечные Имада Ашура набрали аж четыре очка против Шахтера. Это – очень серьезно. На грандов полещуки настраиваются должным образом, хотя в осенней встрече с Динамо случилось заслуженное поражение. (1:2).

Киевлянам не следует расслабляться. Безусловно, вероятное чемпионство является абсолютно заслуженным, но идеальной команда Александра Шовковского не была. Яркая ничья с Шахтером продемонстрировала все проблемы "бело-синих" – главными из них являются уязвимость под прессингом (доказанная Ворсклой, Зарей и "горняками"), частые ошибки защитников и невозможность поддерживать высокую интенсивность более тайма.

Между тем, Полесье умеет зажимать высоким прессингом. Также у житомирян есть сильные вингеры, которые способны воспользоваться медлительностью Ярмоленко и высокими позициями Дубинчака – хотя осенью Гуцуляк и Назаренко выглядели убедительнее. Если недостатками "бело-синих" пользовались Оболонь, то и "волки" будут иметь шансы.

Вот только следует отметить и другой нюанс – Динамо не знает поражений в Украине с мая 2024-го, а за все время работы Александра Шовковского (с ноября 2023-го) команда проиграла только Шахтеру. За это время киевляне провели 50 матчей УПЛ и Кубка, триумфовав 40 раз. Именно поэтому букмекеры ставят на триумф столичного гранда.

Кадровая ситуация

Травмированные: Тейлор (под вопросом) – Михавко (под вопросом)

Дисквалифицированные: Майсурадзе (Полесье)

Ориентировочные составы на матч Полесье – Динамо

Полесье: Волынец – Виалле, Чоботенко, Матич, Михайличенко – Бабенко, Сарапий – Гуцуляк, Крушинский, Назаренко – Батиста

Динамо: Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5, победа Динамо

Полесье способно отобрать очки у Динамо несмотря на все проблемы в предыдущих матчах. В рамках УПЛ даже Оболонь может сотворить сенсацию с грандом, поэтому гипотетическая осечка киевлян не удивила бы сама по себе. Она бы удивила иначе – трудно представить неудачу киевлян в столь ответственный момент, когда чемпионство можно отпраздновать уже завтра.

Гостям будет тяжело. Большого количества голов не ожидаем, но рискнем поставить на победу подопечных Александра Шовковского. Динамо слишком мотивировано, состав у гранда лучше, а осенью "бело-синие" били значительно сильнее Полесья – нынешняя команда Имада Ашура является лишь бледной тенью версии из первого круга.