В рамках 27-го тура УПЛ Полесье принимает Александрию, ЛНЗ сыграет против Зари, а Колос встретится с Ворсклой. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Полесье – Александрия

Центральный матч тура, результат которого повлияет на турнирный расклад во всей верхней пятерке УПЛ. Александрия держится на втором месте, имея 3-очковое преимущество над Шахтером – это неплохо, ведь есть одно право на осечку, однако календарь у "горожан" сложный. Впереди еще поединки с Карпатами и Вересом, где тоже возможны неудачи.

Полесье же закрывает зону еврокубков, но 3-очковый гандикап над Кривбассом может быть нивелирован игрой криворожан в запасе. Карпаты же уступают только по дополнительным показателям. Словом, обоим коллективам очень нужна победа – хотя ничья на крайний случай тоже устроит.

Подопечные Руслана Ротаня продолжают держать сильный темп, имея всего одно поражение в УПЛ в 2025 году (от Шахтера) и одну ничью (скандальную с Рухом). Остальные семь поединков александрийцы выиграли, хотя в последних четырех турах победы были довольно нервными. Не в последнюю очередь это было связано с травмами Безерры и Филиппова, но последний уже успел восстановиться.

Впрочем, стоит отметить, что футбол "горожан" по-своему прагматичный. Он – не о безусловной доминации над соперниками, а о соблюдении собственной организации игры. Сюда входят компактный блок, агрессивная игра против мяча, фланговые контратаки, включение голкипера в билд-ап, подключение центрбека Кампуша на чужую треть, постоянное заполнение зон завершения (в том числе и центрхавами) и тому подобное. Все это работает, но совсем не гарантирует убедительных побед в каждом туре.

Тем не менее, Александрия торжествует даже в невыразительных поединках. Нынешнее Полесье может об этом только мечтать. В последних шести турах "волки" имели разгром от Вереса (1:5), ничьи с Левым Берегом и Колосом (по 1:1), минимальную победу над ЛНЗ (неплохим был только один тайм) и триумф над Ворсклой (2:0, но полностью провалились после перерыва). С другой стороны, житомиряне почти два часа сдерживали Шахтер в Кубке, хотя с Вересом в четвертьфинале тоже были "нули" до 100-х минут.

При таком уровне инвестиций такой футбол явно разочаровывает. Хотя у Имада Ашура есть определенные оправдания. Соперники адаптировались к фланговой игре Полесья, Назаренко в результате комплекса причин потерял форму, а Андриевский не играет из-за необходимости усиливать опорную зону Сарапием. К тому, часто травмируются фулбеки, а большинство зимних новичков так и не интегрировалась в основу (за исключением Батисты).

Вот в таком состоянии Полесью надо побеждать Александрию. Находясь в лучшей форме осенью, "волки" уступили "горожанам" из-за скандального гола с потенциальным гандболом. В целом матч был ничейным. Житомирянам точно по силам сдержать любого соперника, но чего-то большего они не гарантируют.

Кадровая ситуация

Травмированы: Тейлор, Михайличенко (оба под вопросом) – Безерра, Шулянский

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Полесье – Александрия

Полесье: Волынец – Виалле, Чоботенко, Матич, Майсурадзе– Бабенко, Сарапий – Гуцуляк, Крушинский, Назаренко – Батиста

Александрия: Ермаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Козак, Мишнев, Шепелев, Цара – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Исход, как это чаще всего бывает в УПЛ, решит рандом. Слишком уж равные команды встретились. Александрия несколько ровнее, однако она будет играть на выезде. Точно можно ожидать только на низкую результативность.

ЛНЗ – Заря

ЛНЗ продолжил чистку среди своих работников. Новыми жертвами черкасской "метлы" стали директор Василий Гречаный, менеджер по медиа и маркетингу Андрей Веков, а также администраторы Борис и Никита Кузьминых. На некоторые позиции уже пришли новые люди, но все это отнюдь не помогает на поле – там у Романа Григорчука большие проблемы.

"Семенной завод" довел безвыигрышную серию до пяти туров. Команде удалось остановить серию из трех поражений, но нулевые ничьи с Ингульцом и Кривбассом при откровенно слабой игре – не то, что ждут инвесторы и фаны. Хотя тренер не теряет оптимизма, однако ситуация очень стремная. ЛНЗ остается всего в трех очках от зоны переходных матчей.

Заря все свои турнирные задачи решила. У луганчан были шансы зацепиться за еврокубки, но они были хуже, чем у Карпат, Полесья и Кривбасса. "Черно-белые" точно никуда не вылетят – но это не дает право на такой откровенный чилл в последних турах! Подопечные Младена Бартуловича проиграли Вересу, потерпели разгромы от Кривбасса и Колоса, а также не смогли забить в доигровке с Ингульцом.

Не в последнюю очередь такие результаты были продиктованы кучей красных карточек и дисквалификаций со стороны ключевых защитников. Из позитива можно отметить сильный камбэк Антюха, топовую форму Яцика, а также победы над Левым Берегом и Ворсклой – хотя там команда провалила по тайму. На отдельных отрезках матча Заря способна демонстрировать классный футбол с шедевральными голами, но стабильности у луганчан нет вообще.

Кадровая ситуация

Травмированы: Вакула (Заря)

Дисквалифицированные: Путря – Горбач, Дрышлюк, Жуниньо

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Заря

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Дайко, Муравский, Драмбаев – Кушниренко – Бессала, Яшари, Танковский, Эйнел – Момо

Зоря: Сапутин – Тронтель, Башич, Джордан, Вантух – Попара – Антюх, Мичин, Кораблин, Яцык – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Трудно что-то прогнозировать в матчах настолько нестабильных коллективов со столь хорошими составами. Даже результативность предсказать трудно. Может быть как нулевая ничья, так и тотал больше 4,5.

Колос – Ворскла

Колос после скандального поражения от Руха резко набрал обороты. Сначала ковалевцев всухую победили Левый Берег, затем забили четыре гола Шахтеру, а в предыдущем туре команда едва не одолела Полесье – "волков" гоняли весь второй тайм, забив победный гол в компенсированное время, но VAR заметил офсайд. Такой спурт позволил подняться из зоны переходных матчей на десятое место, хотя отрыв в четыре очка не позволяет успокаиваться.

Хотя Колос с возвращением Руслана Костышина действительно нашел себя. Коллектив грандиозно несется в контратаки, Великан продолжает феерить, без мяча все тоже очень компактно и агрессивно. Не везет только с травмами – в этом сезоне уже не сыграет центрбек Бондаренко, а в предыдущем туре травму получил правый фулбек Сухарь. Зато с дисквалификации вернулся нападающий Боливар.

Ворскла же неделю назад устроила настоящую феерию, разгромив Верес. Что и говорить, когда ассистом отметился даже голкипер Исенко – трудно даже вспомнить, были ли в Украине такие прецеденты. Благодаря данному успеху полтавчане не только прервали 4-матчевую серию поражений, но и оторвались от зоны вылета на четыре очка.

Еще одна победа позволит покинуть четверку аутсайдеров, поэтому Ворскла чрезвычайно мотивирована. А "зелено-белые" действительно способны торжествовать – даже во время своей проигрышной серии они выдавали минимум один добротный тайм, в котором команде просто не везло. У Ворсклы сильный тренер и довольно неплохой состав, чтобы вот так просто сливать, хотя сегодня не смогут сыграть дисквалифицированный Павлюк и арендованный Салабай.

Кадровая ситуация

Травмированные: Сухарь (под вопросом), Бондаренко – оба из Колоса

Дисквалифицированные: Павлюк (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Колос – Ворскла

Колос: Пахолюк – Козик, Бурда, Красиничи, Цуриков – Демченко – Третьяков, Ориховский, Ррапай, Великан – Ковталюк

Ворскла: Исенко – Крупский, Хрипчук, Малыш, Бацула – Кане, Пердута, Скляр, Мякушко – Иеде, Ндукве

Прогноз "Футбол 24" – оба забьют

Так же трудно что-то прогнозировать. Можете подумать, что это просто эксперты такие слабые – никак не могут определить сильнейшего – но УПЛ действительно слишком ровная, а фактор рандома играет огромное значение даже в матчах грандов. Колос и Ворскла могут выдать любой результат, поэтому не станем ничего говорить.

Но голы точно будут. Возможно, есть смысл поставить на оба забьют.

Динамо может ждать в ЛЧ более легкий путь, чем обычно – кто соперники в квалификации, к которой все ближе