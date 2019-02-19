toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛИВЕРПУЛЬ - БАВАРИЯ ЛИОН - БАРСЕЛОНА ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТЕР

Поле НСК Олимпийский готово к матчу Динамо – Олимпиакос, – агроном

19:39 45 Читати українською
Поле НСК Олимпийский готово к матчу Динамо – Олимпиакос, – агроном
НСК Олимпийский / соцсети

Главный агроном НСК Олимпийский Максим Стельмах рассказал о состоянии газона перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы Динамо – Олимпиакос.

"В общем, поле перезимовало достаточно неплохо. За последние восемь лет с момента реконструкции Олимпийского, была одна из самых стабильных зим, считая от последнего матча Динамо в Лиге Европы против Яблонца, который состоялся в декабре. После него начались плавные морозы, выпал снег, были периоды оттепели, но слишком резких перемен не наблюдалось – и это для поля лучший вариант.

Отныне на матчи Динамо на НСК Олимпийский можно попасть с помощью смартфона

Хорошо, что во время мороза было натуральное покрывало снега, которое держалось почти весь январь. В конце месяца этот покров растаял из-за оттепели и дождей, и это было нам на руку, ведь примерно за две недели до первого матча или даже больше мы уже начинаем приводить в порядок поле, вносим специальные удобрения, используем подогрев и лампы искусственного освещения, покрывала и т.д., чтобы оно проснулось и накануне игр находилось в боевом состоянии, как для февраля месяца", – цитирует Стельмаха официальный сайт Динамо.

"Випивали, і тут стукіт у двері – Лобановський". Анатолій Дем'яненко – про скандальний перехід у Динамо і штраф Рінкона

Лига Европы1/16 финалаНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Олимпиакос: Четверг 21 февраля 2019

Динамо Киев
до матча
2
дн
:
1
час
:
44
мин
Олимпиакос
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Олимпиакос Олимпиакос Лига Европы Динамо Киев - Олимпиакос Динамо Киев Динамо Киев НСК Олимпийский
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
44
мин
Ливерпуль
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук