Жирона украинцев Виктора Цыганкова и Владислава Крапивцова уступила Райо Вальекано (1:3) в стартовом туре чемпионата Испании. После матча главный тренер Жироны Мичел Санчес дал свой комментарий и объяснил причины поражения.

"Не хочу ставить в оправдание поле, но газон был сухим из-за жары. Это были два случая и из-за них мы теряем три очка. Поле было очень плохое – это факт. Это не оправдание, но оно забирает качество передач, приема и всего. Для нашей игры это критично, а если еще и пропускаешь такой гол... Во втором тайме из-за большей влажности газон улучшился. Гассанига? Те, кто ошиблись – это Жирона, вся команда. Мы можем смотреть на это по-разному, но ошибки делаем все. Ни когда он отбивает три пенальти, ни сегодня – это не меняет моего коллективного видения", – цитирует Мичела Санчеса Marca.

Напомним, что главным действующим лицом матча был вратарь Жироны Пауло Гассанига. Мало того, что он был виноват в первом пропущенном мяче, так еще и "привез" пенальти + удаление на 43-й минуте. Именно тогда на поле появился украинец Владислав Крапивцов.

Отметим, что несмотря на игру в меньшинстве, вингер Жироны Виктор Цыганков отметился зрелищным ассистом, отдав голевую передачу на Року. К сожалению для Жироны, этого оказалось недостаточно, чтобы набрать очки в этой встрече.

