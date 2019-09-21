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Полагаю, Сейнайоки боролся бы за 6-е место в чемпионате Украины, – Олейник

06:30 58 Читати українською
Полагаю, Сейнайоки боролся бы за 6-е место в чемпионате Украины, – Олейник
Денис Олейник / фото: ФК Сейнайоки

Полузащитник финского Сейнайоки Денис Олейник убежден, что его клуб боролся бы за место в первой шестерке УПЛ.

"Какое место было бы у Сейнайоки в чемпионате Украины? Были бы во второй шестерке, где-то на 7-9 местах.

Олейник пяткой забил 11-й гол за Сейнайоки в сезоне-2020

Но если бы сейчас были здоровы все травмированные игроки, то команда могла бы попасть и в верхнюю шестерку. У нас 5 травмированных футболистов, которые играют большую роль. Если бы все будут здоровы и в форме, то, думаю, за шестое место можно было бы побороться. Средний уровень был бы", – рассказал Олейник в эфире программы Легионер.

Отметим, что Олейник отметился 11 голами в составе Сейнайоки в нынешнем сезоне, также отдав 2 голевые передачи.

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Сейнайоки Сейнайоки Украинцы за рубежом Денис Олейник Денис Олейник
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