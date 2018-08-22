Пол Инс: Манчестер Юнайтед становится посмешищем, в клубе творится полный хаос

Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Инс жестко раскритиковал бывший клуб.

"Сейчас болельщики других клубов с изрядной долей иронии наблюдают, как Манчестер Юнайтед становится посмешищем. Они закончили прошлый сезон в четверке. Вероятно, там же будут и в этот раз. Но разве к этому должен стремиться такой клуб как МЮ?

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В клубе творится полный хаос Я вижу, как болельщики отворачиваются от главного тренера", – цитирует Инса издание Goal.

По информации английских СМИ, наставник МЮ Жозе Моуринью возглавляет список тренеров АПЛ, которые в ближайшее время могут быть уволены.

Напомним, что после двух туров АПЛ "красные дьяволы" занимают девятое место в турнирной таблице, имея в активе 3 очка.

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