"Покуражиться нужно": президент Руха стремится подписать Селезнева и хавбека Динамо

Президент Руха Григорий Козловский в новом выпуске шоу "Трендец" рассказал, кого бы из играющих футболистов хотел бы видеть в своей команде.

"Мне Андриевский из Динамо очень нравится. Я уже года четыре разговариваю с ним по Руху. Думаю, когда-то Саня придет к нам на пенсию.

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Ну и Селезнев. Ждем Селю – покуражиться нужно. Он – большой мой друг. Мы с ним вместе отдыхаем, дружим семьями, недавно вместе были в Турции – все нормально. Думаю, Евгений еще как-то догребет к нам", – сказал Козловский.

К слову, Селезнев до сих пор находится без клуба после того, как покинул Малагу. Украинский нападающий провел за "анчоусов" всего 12 матчей после своего зимнего перехода с Акхисар.

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