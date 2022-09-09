"Покойтесь с миром", – Шевченко отдал честь Елизавете II
15:05 - Читати українською
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко провел королеву на тот свет.
Шевченко отреагировал на весть о смерти Елизаветы II. Королева находилась на троне более 70 лет. Потеря монахини повлекла массовый траур в Соединенном Королевстве.
Елизавета II умерла: все, что известно сейчас
"Покойтесь с миром", – написал в Twitter бывший капитан и наставник сборной Украины, прикрепив фото Елизаветы II.
Андрей Шевченко играл в Англии за Челси, а сейчас проживает с семьей в Лондоне.
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