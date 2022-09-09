Легенда украинского футбола Андрей Шевченко провел королеву на тот свет.

Шевченко отреагировал на весть о смерти Елизаветы II. Королева находилась на троне более 70 лет. Потеря монахини повлекла массовый траур в Соединенном Королевстве.

Елизавета II умерла: все, что известно сейчас

"Покойтесь с миром", – написал в Twitter бывший капитан и наставник сборной Украины, прикрепив фото Елизаветы II.

Андрей Шевченко играл в Англии за Челси, а сейчас проживает с семьей в Лондоне.