"Покойся с миром, брат" – Серхио Рамос попрощался с Рейесом, который погиб в ДТП

Рейес во времена выступлений за Реал / Sportball

Весь мир всколыхнула новость о смерти Хосе Антонио Рейеса, который разбился в автомобильной катастрофе.

Капитан Реала написал слова прощания с хавбеком, которого знал по совместным выступлениям в Мадриде и сборной.

Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе

"Разбит. Уничтожен. У меня нет слов. Вся любовь и поддержка семье. Мы всегда будем помнить тебя, друг! Покойся с миром, брат", – написал Рамос в своем твиттере.

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Напомним, Рейес в Испании защищал цвета Реала, Атлетико, Севильи, Эспаньола. Сегодня было сообщено о гибели футболиста на трассе вблизи Севильи.