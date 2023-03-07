Хавбек Ганновера Гаэль Ондуа сделал очередное позорное заявление. В этот раз пожаловался, что больше не будет играть в клубе второй Бундеслиги из-за выступлений за Камерун на чемпионате мира в бутсах с флагом страны-террористки.

"В клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на ряд поражений в последних турах. Нет никакого шанса, что я выйду на поле в этом сезоне.

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Думаю, причины вам ясны. Все видели, что произошло после чемпионата мира. Со мной – футболистом, указанным в клубе как российский гражданин. Считаю, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И сейчас я плачу за это. Если вы просто хотели узнать, куда я пропал, это все.

Когда ты выбрал свое любимое дело, то нужно идти до самого конца. Вопреки всему. Что бы ни случилось. Обязательно будут трудности и неприятности, но главное – это вера в себя и свои силы. А также наличие собственного мнения. Я свой выбор сделал, и иду до конца. Я знаю, что будет нелегко. А также – что опускать руки нельзя ни при каких условиях. Всегда нужно стараться", – заявил Ондуа в комментарии пропагандистским "СМИ".

Напомним, футболист родился в Африке, но в детстве вместе с родителями перебрался в страну захватчиков и считает себя россиянином. В 2018 году его подписала Заря, но он не провел ни одного матча. За Ганновер Гаэль выступает с лета 2021 года, в этом сезоне наиграл жалкие 50 минут.

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