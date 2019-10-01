Покинул Милан из-за мафии, – экс-игрок "россонери" Тарибо Вест

Бывший защитник Милана Тарибо Вест вспомнил, почему покинул команду в начале 2000-х годов.

"Я ушел из Милана из-за мафии. Именно они подкупили врачей, чтобы те заявили, что я получил повреждение, но это не было правдой.

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Они хотели, чтобы я ушел, потому что считали, что африканский защитник не имеет права заменить итальянцев. После этого Ливерпуль сделал предложение, но в итоге я стал игроком Дерби", – поделился Вест в интервью Score Nigeria.

Отметим, что Тарибо Вест был игроком Милана в 1999-2000-х годах и перешел в Дерби Каунти, сыграв лишь 4 матча за "россонери".

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