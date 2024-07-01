Дарья Ракицкая убеждена, что ее брат мог бы еще наделать шума в донецкой команде.

"Для болельщиков хочется объяснить, что произошло. 30 июня 2024 года завершился контракт Ярослава с Шахтером.

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Самое преданное сердце "горняков" покидает клуб не по своему желанию. Время идти дальше. Карьера продолжается, здоровье и физическая форма отличные, готовы к новым вызовам!" – написала Дарья на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Ракицкий провел в футболке Шахтера 358 матчей (шестое место в истории клуба), оформил 18 голов и отдал 35 результативных передач. Какой клуб станет следующим в карьере Ярослава – пока не известно.

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