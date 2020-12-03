Челси разбил Севилью в матче 5 тура Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Встреча превратилась в сольный концерт Оливье Жиру. 34-летний француз забил единственный мяч до перерыва, а после добавил еще три.

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Защитники Севильи постоянно "теряли" Жиру в собственной штрафной, и тот с легкостью использовал моменты. Финальным аккордом для покера форварда Челси стал пенальти – 0:4.