Покер Жиру в видеообзоре матча Севилья – Челси – 0:4
10:53 - Читати українською
Челси разбил Севилью в матче 5 тура Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор поединка.
завершено
Оливье Жиру 8’
Оливье Жиру 54’
Оливье Жиру 74’
Оливье Жиру 83’
8’ Оливье Жиру
54’ Оливье Жиру
74’ Оливье Жиру
83’ Оливье Жиру
Встреча превратилась в сольный концерт Оливье Жиру. 34-летний француз забил единственный мяч до перерыва, а после добавил еще три.
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Защитники Севильи постоянно "теряли" Жиру в собственной штрафной, и тот с легкостью использовал моменты. Финальным аккордом для покера форварда Челси стал пенальти – 0:4.
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