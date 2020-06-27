Покер вице-чемпиона мира в видеообзоре матча Боруссия Д – Хоффенхайм – 0:4

Боруссия Д принимала Хоффенхайм в заключительном туре Бундеслиги. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Погром "шмелей" начался уже в первой половине игры, форвард Хоффенхайма Андрей Крамарич отметился дублем.

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После перерыва 29-летний хорват не собирался останавливаться и отгрузил сопернику еще два мяча, доведя счет до унизительного.

Фиаско Боруссии Д не повлияло на турнирное положение, "шмели" финишировали вторыми. Покер Крамарича позволил Хоффенхайму сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

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