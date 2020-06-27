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Покер вице-чемпиона мира в видеообзоре матча Боруссия Д – Хоффенхайм – 0:4

20:06 - Читати українською
Покер вице-чемпиона мира в видеообзоре матча Боруссия Д – Хоффенхайм – 0:4
Андрей Крамарич / Фото ФК Хоффенхайм

Боруссия Д принимала Хоффенхайм в заключительном туре Бундеслиги. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

 
Андрей Крамарич 8’
Андрей Крамарич 30’
Андрей Крамарич 48’
Андрей Крамарич 50’
8’ Андрей Крамарич
30’ Андрей Крамарич
48’ Андрей Крамарич
50’ Андрей Крамарич

Погром "шмелей" начался уже в первой половине игры, форвард Хоффенхайма Андрей Крамарич отметился дублем.

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После перерыва 29-летний хорват не собирался останавливаться и отгрузил сопернику еще два мяча, доведя счет до унизительного.

Фиаско Боруссии Д не повлияло на турнирное положение, "шмели" финишировали вторыми. Покер Крамарича позволил Хоффенхайму сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

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Источник: ТК Футбол
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