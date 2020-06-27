Покер вице-чемпиона мира в видеообзоре матча Боруссия Д – Хоффенхайм – 0:4

Украина — 20:55 5
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Десна – Динамо: киевляне отправились в Чернигов с впечатляющими кадровыми потерями
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Шахтер – Заря: Каштру делает ход в стиле наставника Динамо, Коноплянка загубил 2 супермоментаУкраина — 20:31 490
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