Россияне еще до свистка на перерыв умудрились дважды отличиться в воротах Лестера, но это только разозлило гостей, а особенно героя матча Петсона Дака.

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23-летний замбийский форвард почти в одиночку уничтожил Спартак, отгрузив сопернику 4 гола на любой вкус. Последнее слово было все же за хозяевами, но их третий гол не изменил общего состояния дел.

Лестер с 4-мя очками поднялся на второе место в группе С, Спартак расположился на третьей.

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