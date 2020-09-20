Тоттенхэм на выезде разгромил Саутгемптон в рамках 2-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лондонцы пропустили первыми, но это лишь разозлило подопечных Жозе Моуринью, которые еще до перерыва сумели сравнять счет.

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А вот во втором тайме на поле была одна команда – Тоттенхэм буквально уничтожил "святых". Больше всего постарались Сон и Кейн. Кореец забил четыре мяча, а Харри записал в свой актив гол и покер из ассистов.

К слову, эта победа стала для "шпор" дебютной в нынешнем сезоне, ведь в первом туре лондонцы минимально уступили Эвертону.